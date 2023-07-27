Несокрушимые преемники Гиппократа — поздравляем с Днем медработника

Они жили на работе, спасали под пулями чужие жизни, рискуя собственными, принимали роды в бомбоубежищах. Эта история длится не месяцы, не годы, а целые века. И герои в ней всегда одни — медицинские работники, отмечающие 27 июля свой профессиональный день. Не забудь их поздравить!

Скорее всего, большинство из них встретит его на работе. Кто-то успеет спасти еще несколько жизней, а у кого-то так и не будет возможности прочитать поздравления с Днем медицинского работника.

Однако все же стоит прислать хотя бы маленькое напоминание, что о них помнят и будут благодарны за профессионализм и мужество держать еще один фронт нашей борьбы.

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Поздравления с Днем медицинского работника в картинках

Вікна подготовили для тебя эксклюзивные поздравления в картинках с Днем медицинского работника, чтобы у тебя была возможность поздравить настоящих профессионалов своего дела. Выбирай, какая тебе по вкусу.













Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские медики из Мариуполя стали врачами без границ.

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