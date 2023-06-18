День отца — праздник, который стал больше цениться во время войны. Ведь именно наши родители являются олицетворением безопасности, спокойствия и благополучия. Для кого-то этот день переполнен счастьем, ведь отца можно поздравить лично, а кто-то ждет родного с фронта или мысленно поздравляет героя на небесах.

Читай в материале поздравления от президента и наших защитников с Днем отца 2023.

С Днем отца 2023 — поздравления от военных и президента

С Днем отца поздравил украинских мужчин президент Украины Владимир Зеленский. Он написал:

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Папа… Это слово каждый день звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь.

— В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: “Папа!” Чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой.

Владимир Зеленский поблагодарил каждого украинского отца, каждую украинскую семью за крепких и смелых воинов, которые защищают независимость и борются за жизнь для Украины!

К поздравлениям присоединились и ГСЧС Украины. Они поделились прекрасными открытками о том, что значит быть папой.

Любовь и защита в слове “Папа!”: поздравления с Днем отца от военных и президента / 4 Фотографии

А Госпогранслужба опубликовала трогательное видеопоздравление с Днем отца.

Министерство обороны Украины поздравляет украинцев с Днем отца такими словами:

— В 2022 году для украинцев День отца приобрел новые смыслы: уже более года, как большая война разделила семьи и показала важность родительской поддержки в это время.

Многие родители были вынуждены покинуть свои семьи, чтобы уйти защищать Украину. Они сделали это ради своих детей, их права жить в мирном, свободном и независимом государстве. Для того чтобы жизнь малышей стала лучше и они больше никогда не видели ужасов войны!

Военные 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ поздравили украинцев с Днем отца и поделились своими фотографиями с самыми дорогими.

Раньше мы делились поздравлениями с Днем отца в стихах, прозе и картинках.

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Фото: 36 ОБМП им. контрадмирала Михаила Белинского