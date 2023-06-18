Праздники

Любовь и защита в слове “Папа!”: поздравления с Днем отца от военных и президента

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 июня 2023, 12:00
З Днем батька 2023 — привітання від військових та президента

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