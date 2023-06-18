День батька — свято, яке стало більше цінуватися під час війни. Адже саме наші батьки є уособленням безпеки, спокою та добробуту. Для когось цей день переповнений щастям, адже батька можна привітати особисто, а хтось чекає на рідного з фронту або подумки вітає героя на небесах.

Читай у матеріалі привітання від президента та наших захисників з Днем батька 2023.

З Днем батька 2023 — привітання від військових та президента

З Днем батька привітав українських чоловіків президент України Володимир Зеленський. Він написав:

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Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов.

— У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: “Тато!” Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому.

Володимир Зеленський подякував кожному українському батькові, кожній українській родині за міцних і сміливих воїнів, які захищають незалежність і виборюють життя для України!

До привітань приєдналися і ДСНС України. Вони поділилися прекрасними листівками про те, що означає бути татом.

Любов і захист у слові “Тато!”: привітання з Днем батька від військових та президента / 4 Фотографії

А Держприкордонслужба опублікувала зворушливе відеопривітання з Днем батька.

Міністерство оборони України вітає українців з Днем батька такими словами:

— У 2022 році для українців День батька набув нових сенсів: вже понад рік, як велика війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

Багато батьків були вимушені залишити свої родини, щоб піти захищати Україну. Вони зробили це заради своїх дітей, їх права жити в мирній, вільній та незалежній державі. Для того, щоб життя малечі стало кращим й вони більше ніколи не бачили жахіть війни!

Військові 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ привітали українців з Днем батька та поділилися своїми світлинами із найдорожчими.

Раніше ми ділилися привітаннями з Днем батька у віршах, прозі та картинках.

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Фото: 36 ОБМП ім. контрадмірала Михайла Білинського