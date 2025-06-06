С праздником Курбан-байрам: день веры, милосердия и семейного тепла

6 июня 2025 года для миллионов мусульман всего мира начинается особый период — празднование Курбан-байрам. Это один из важнейших религиозных праздников в исламе, который объединяет семьи, побуждает к добрым поступкам и напоминает о вере, жертвенности и милосердии.

Как поздравить близких с праздником Курбан-байрам и почему этот день празднуют мусульмане — читай в нашем материале.

Поздравления с праздником Курбан-байрам в картинках

Поздравления с праздником Курбан-байрам своими словами

Поздравляю с великим праздником Курбан-байрам! Желаю мира, согласия и духовного очищения. Пусть этот день принесет в твой дом благословение, щедрость и любовь. Пусть милосердие и добрые дела, совершенные в эти праздничные дни, приумножаются сторицей!

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С праздником Курбан-байрам, дорогие мои! Пусть сердце будет наполнено светом и добром, а дом — счастьем, уютом и вкусными блюдами. Желаю тебе здоровья, тепла близких людей и спокойствия в душе. Пусть Аллах примет все твои молитвы и дарует мир каждой семье.

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Поздравляю с праздником Курбан-байрам! Пусть этот священный день, как и каждый последующий, будет наполнен радостью, искренними встречами, ароматом плова и традиционным гостеприимством. Пусть добро, которое ты делишь с другими, возвращается в твою жизнь в десять раз!

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С праздником Курбан-байрам! Мира в душе, благополучия в доме и благословений свыше. Пусть каждый день дарит новые возможности творить добро.

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Курбан-байрам — это не просто праздник, это напоминание о силе веры, жертвенности и щедрости души. Пусть этот день вдохновит тебя быть лучшим (-ой) и наполнять мир светом. Желаю духовного равновесия, радости и семейного тепла!

Как отмечают праздник Курбан-байрам

К празднику Курбан-байрам мусульмане начинают готовиться заранее — за полтора месяца. В это время многие совершают хадж — паломничество в Мекку, которое считается одним из пяти столпов ислама. За день до праздника верующие соблюдают пост, а ночь проводят в молитве.

Праздничное утро начинается с восходом солнца — мусульмане совершают омовение, надевают чистую праздничную одежду и отправляются в мечеть на утреннюю молитву. После нее возвращаются домой, молятся Аллаху, завтракают и снова идут на праздничную проповедь. Только тогда наступает время для главного обряда — жертвоприношения.

К тому же, в этом году Духовное управление мусульман Крыма совместно с Меджлисом крымскотатарского народа и партнерами организуют в Киеве большое празднование Курбан-байрама — в духе древних крымских традиций. В программе — коллективная утренняя молитва, угощение, ярмарка с традиционными блюдами и изделиями мастеров, подарки для детей, развлечения, мастер-классы, театральное представление и национальная борьба Куреш.

Ранее мы подробнее рассказывали о традициях одного из мусульманских праздников Курбан-байрам.

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