Зі святом Курбан-байрам: день віри, милосердя і родинного тепла

6 червня 2025 року для мільйонів мусульман усього світу починається особливий період — святкування Курбан-байрам. Це одне з найважливіших релігійних свят в ісламі, яке об’єднує родини, спонукає до добрих вчинків і нагадує про віру, жертовність та милосердя.

Як привітати близьких зі святом Курбан-байрам та чому цей день святкують мусульмани — читай у нашому матеріалі.

Привітання зі святом Курбан-байрам в картинках

Привітання зі святом Курбан-байрам своїми словами

Вітаю з великим святом Курбан-байрам! Бажаю миру, злагоди та духовного очищення. Нехай цей день принесе у твій дім благословення, щедрість та любов. Нехай милосердя й добрі справи, звершені у ці святкові дні, примножуються сторицею!

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Зі святом Курбан-байрам, дорогі мої! Нехай серце буде наповнене світлом і добром, а дім — щастям, затишком і смачними стравами. Бажаю тобі здоров’я, тепла близьких людей і спокою в душі. Нехай Аллах прийме всі твої молитви й дарує мир кожній родині.

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Вітаю зі святом Курбан-байрам! Нехай цей священний день, як і кожен наступний, буде наповнений радістю, щирими зустрічами, ароматом плову і традиційною гостинністю. Нехай добро, яке ти ділиш з іншими, повертається у твоє життя вдесятеро!

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Зі святом Курбан-байрам! Миру в душі, добробуту в домі та благословень згори. Нехай кожен день дарує нові можливості творити добро.

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Курбан-байрам — це не просто свято, це нагадування про силу віри, жертовність і щедрість душі. Нехай цей день надихне тебе бути кращим (-ою) та наповнювати світ світлом. Бажаю духовної рівноваги, радості й родинного тепла!

Як відзначають свято Курбан-байрам

До свята Курбан-байрам мусульмани починають готуватися заздалегідь — за півтора місяця. У цей час багато хто здійснює хадж — паломництво до Мекки, яке вважається одним із п’яти стовпів ісламу. За день до свята віряни дотримуються посту, а ніч проводять у молитві.

Святковий ранок починається зі сходом сонця — мусульмани здійснюють обмивання, вдягають чистий святковий одяг і вирушають до мечеті на ранкову молитву. Після неї повертаються додому, моляться Аллаху, снідають і знову йдуть на святкову проповідь. Лише тоді настає час для головного обряду — жертвопринесення.

До того ж цього року Духовне управління мусульман Криму спільно з Меджлісом кримськотатарського народу та партнерами організовують у Києві велике святкування Курбан-байраму — у дусі давніх кримських традицій. У програмі — колективна ранкова молитва, частування, ярмарок з традиційними стравами та виробами майстрів, подарунки для дітей, розваги, майстер-класи, театральна вистава та національна боротьба Куреш.

Раніше ми детальніше розповідали про традиції одного з мусульманських свят Курбан-байрам.

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