Стиль життя Свята

Курбан-байрам 2025: коли починається і які традиції одного з найважливіших мусульманських свят

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Червня 2025, 14:15
коли починається курбан-байрам
Фото Unsplash

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