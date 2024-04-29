Великий понедельник 2024: что можно и запрещено делать в первый день Страстной недели

29 апреля начинается Страстная неделя — это важнейшая седьмая неделя Великого поста в течение которой вспоминают страдания Иисуса Христа. Сегодня верующие отмечают Великий понедельник. Подробнее о том, что нельзя делать в Великий понедельник и какая история этого дня рассказываем далее в материале.
В этот день Иисус Христос, согласно преданию, приказал дереву смоковницы засохнуть. Этим поступком он осудил лицемерие фарисеев, которые лишь делали вид, что имеют веру.
29 апреля церковь также вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа. Он был прообразом преданного Господа, поскольку братья продали Иосифа в рабство.
Кроме того, верующие сегодня вспоминают и девять мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипара, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Они были замучены за веру в Иисуса Христа в III веке. Во время правления императора Константина Великого, верующие Кизика возвели церковь в честь мучеников. Там же хранились их мощи. После этого в городе стали происходить чудеса, особенно исцеления больных. Благодаря этому почти все жители города перешли в христианскую веру.
В Великий понедельник верующие могут:
В этот день не стоит:
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