Ждать или нет? Будут ли выходные на Пасху 2023 и сколько они продлятся

В связи с военным положением большинство праздников и выходных отменены. Но ведь Пасха — самый большой христианский праздник, который всегда приходится на воскресенье. Будут ли в этом году выходные на Пасху 2023 — читай подробно в нашем материале.
Воскресение Господне или Пасха приходятся на такие дни в апреле:
Пасха является переходным церковным праздником, ведь каждый год выпадает на разную дату. День праздника высчитывают со дня первого полнолуния после весеннего равноденствия.
Верующие соблюдают Великий пост, который длится семь недель и является одним из самых строгих и тяжелых. В этом году Великий пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля.
Согласно Кодексу законов о труде, последующий после Пасхи понедельник должен быть выходным. Но учитывая военное положение, трех выходных на праздники не будет. Будем отдыхать только в субботу и воскресенье — 8–9, 15–16 апреля соответственно.
Понедельники, которые выпадают на 10 и 17 апреля, остаются рабочими до конца военного положения.
Военное положение в Украине продлено до 18 мая 2023 года. Это значит, что украинцы не будут получать дополнительные праздничные и выходные дни.
Ранее мы рассказывали, какие еще большие церковные праздники будут в апреле.
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