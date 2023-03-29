Ждать или нет? Будут ли выходные на Пасху 2023 и сколько они продлятся

В связи с военным положением большинство праздников и выходных отменены. Но ведь Пасха — самый большой христианский праздник, который всегда приходится на воскресенье. Будут ли в этом году выходные на Пасху 2023 — читай подробно в нашем материале.

Выходные на Пасху 2023: будут ли и сколько будут продолжаться

Воскресение Господне или Пасха приходятся на такие дни в апреле:

9 апреля — для христиан западного обряда.

16 апреля — для христиан восточного обряда.

Пасха является переходным церковным праздником, ведь каждый год выпадает на разную дату. День праздника высчитывают со дня первого полнолуния после весеннего равноденствия.

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Верующие соблюдают Великий пост, который длится семь недель и является одним из самых строгих и тяжелых. В этом году Великий пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля.

Согласно Кодексу законов о труде, последующий после Пасхи понедельник должен быть выходным. Но учитывая военное положение, трех выходных на праздники не будет. Будем отдыхать только в субботу и воскресенье — 8–9, 15–16 апреля соответственно.

Понедельники, которые выпадают на 10 и 17 апреля, остаются рабочими до конца военного положения.

Военное положение в Украине продлено до 18 мая 2023 года. Это значит, что украинцы не будут получать дополнительные праздничные и выходные дни.

Ранее мы рассказывали, какие еще большие церковные праздники будут в апреле.

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