Нужно ли размораживать холодильник No Frost: советы по правильному уходу

Холодильник No Frost кажется на столько современным изобретением, что размораживать его – это как привет из прошлого века.

На самом деле, прибор имеет свою фишку: внутри него движется холодный и сухой воздух, который не дает влаге зависать на стенках. Так что ни снега, ни сосулек, только сухой холод и порядок.

Но значит ли это, что вообще можно никогда не размораживать холодильник? На самом деле, все не все так идеально, как хотелось бы. Подробности — в материале.

Нужно ли размораживать холодильник No Frost

Сразу заметим: слова No Frost совсем не означают, что можно навсегда забыть о размораживании. Полностью избежать этой процедуры точно не получится. Хотя и делать это нужно гораздо реже, чем с обычными холодильниками.

Даже у No Frost случаются сюрпризы. Немного влаги или крошки от тортика могут попасть в вентиляционные каналы или уголки камеры. И хоть иней там не нарастает, убирать и размораживать придется.

Специалисты рекомендуют хотя бы раз в год, а лучше — раз в полгода полностью выключать холодильник, размораживать его, убирать, дать высохнуть и снова включить.

Кстати, это еще и хороший повод перебрать запасы: найти там довоенное варенье или ставший уже историей кусок сыра. А сам прибор после такой профилактики будет работать тише, быстрее и что приятно — экономнее.

Учимся без ущерба размораживать холодильник с системой No Frost

Размораживать холодильник No Frost нужно бабушкиным методом: отключить от электричества и оставить открытым. Все должно растаять само — без фенов, горячей воды или скобления ножом.

Это хрупкая техника, которая не любит резких перепадов температур и механического давления. Когда все растает — пройдись мягкой тряпкой, вытри насухо, подожди немного, чтобы остыл мотор, и только потом включай снова. Главное — немного терпения и никакой активной борьбы со льдом, потому что его здесь и так почти нет.

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