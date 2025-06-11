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Чи потрібно розморожувати холодильник No Frost: поради з правильного догляду

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Червня 2025, 18:15
чи потрібно розморожувати холодильник ноу-фрост
Фото Pexels

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