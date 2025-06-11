Чи потрібно розморожувати холодильник No Frost: поради з правильного догляду

Холодильник No Frost здається на стільки сучасним винаходом, що розморожувати його — це як привіт із минулого століття.

Насправді прилад має свою фішку: всередині нього рухається холодне й сухе повітря і не дає волозі зависати на стінках. Тож ні снігу, ні бурульок, тільки сухий холод і порядок.

Але чи означає це, що можна взагалі ніколи не розморожувати холодильник? Насправді все не все так ідеально, як хотілося б. Подробиці — в матеріалі.

Чи потрібно розморожувати холодильник No Frost

Одразу зауважимо: слова No Frost зовсім не означають, що можна назавжди забути про розморожування. Повністю уникнути цієї процедури точно не вийде. Хоча і робити це треба значно рідше, ніж зі звичайними холодильниками.

Навіть у No Frost трапляються сюрпризи. Трошки вологи чи крихти від тортика можуть потрапити у вентиляційні канали або у кутки камери. І хоч іній там не наростає, прибирати і розморожувати доведеться.

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Фахівці рекомендують хоча б раз на рік, а краще — раз на півроку повністю вимикати холодильник, розморожувати його, прибрати, дати висохнути і знову вмикати.

До речі, це ще й гарний привід перебрати запаси: знайти там довоєнне варення або шматок сиру, що вже став історією. А сам прилад після такої профілактики працюватиме тихіше, швидше і що приємно — економніше.

Вчимося без шкоди розморожувати холодильник із системою No Frost

Розморожувати холодильник No Frost потрібно бабусиним методом: відключити від електрики і лишити відчиненим. Усе має розтанути саме — без фенів, гарячої води чи скобління ножем.

Це тендітна техніка, яка не любить різких перепадів температур і механічного тиску. Коли все розтане — пройдися м’якою ганчіркою, витри насухо, зачекай трохи, щоб охолов мотор, і тільки потім вмикай знову. Головне — трохи терпіння і жодної активної боротьби з кригою, бо її тут і так майже немає.

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