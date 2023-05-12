Технології щодня розвиваються, тому й техніка зазнає важливих і потрібних змін. До прикладу, в холодильників з’являється безліч корисних функцій. Серед них — підключення до інтернету. За продуктами в холодильнику можна стежити прямісінько з магазина, якщо ти забув(-ла), чи є вдома молоко чи яйця.

Тож ми розповімо, як купити холодильник з новітніми функціями, що доступні для всіх.

Холодильники з новими технологіями: що робить їх особливими

Холодильник насправді незамінна річ у будь-якому господарстві. Саме він допомагає зберігати та заморожувати продукти надовго. Завдяки йому ми можемо купувати запас їжі, довго його зберігати та споживати продукти свіжими.

До того ж зберігання їжі в правильних умовах допомагає нашому організму отримувати якнайбільше поживних речовин із них. Низькі температури гальмують розмноження бактерій та шкідливих мікроорганізмів у їжі. Тому без якісного холодильника сьогодні складно уявити наше життя.

Тож якісний холодильник має бути з такими функціями:

великий об’єм холодильної та морозильної камери;

захист від стрибків напруги;

електронний тип управління;

швидке охолодження, заморожування;

наявність екорежиму.

Розумні холодильники надсилають сповіщення, коли продукти закінчуються або коли збігає термін придатності їжі в ньому. Це відбувається після того, як він сканує етикетки та запам’ятовує дані.

Корисною технологією сучасних холодильників є й розморожування без обмерзання продуктів. Це допомагає зберегти якість і аромат їжі, а ще дає змогу не розморожувати продукти вручну.

Енергоефективність нових холодильників також значно вища. Це корисно для українців, адже зараз як ніколи потрібно економити електроенергію. Такі холодильники використовують ефективніші компресори, нові ізоляційні матеріали та оптимізовану систему управління. Це суттєво знижує споживання енергії та позначається на платіжках, бо вони стають меншими.

Автоматичне розморожування — ще одна перевага новітніх холодильників. Холодильник розморожується самостійно та не створює клопоту з примерзанням льоду на стінках.

Дуже зручною є функція очищення води. У сучасних холодильниках є можливість очищувати та фільтрувати воду, яка стає придатною до вживання. Завдяки цій функції більше не знадобиться купувати фільтри для води та замовляти бутлі додому.

Сенсорні панелі та голосове керування в холодильниках — також зручні переваги. Адже це пришвидшує вибір функцій та режимів. Можна дистанційно голосом керувати холодильником.

Потрібними серед функцій холодильника є і сповіщення про відкриті дверцята. Це нерідко рятує від розморожування та псування їжі. Водночас холодильник має працювати тихо навіть на найвищих потужностях.

Перевагами під час покупки холодильника є довга гарантія та можливість обслуговування. Корисними будуть і гарантії на компресор, адже це найважливіша деталь.

Тому звертай увагу на нові технології холодильників, щоб дбати про своє харчування та здоров’я.