Суперантибиотик, жидкий скальпель и Кровоспас — пять уникальных изобретений украинских ученых

За 31 год независимости украинская наука смогла подарить миру много полезных изобретений. О большинстве из них мы даже не догадываемся. А зря!

Суспільне собрало пять фундаментальных прорывов отечественных исследователей. Читай больше о суперантибиотике, суперконденсаторе, жидком скальпеле, Кровопасе и приборе для генерирования воды из воздуха.

Антибиотик Батумин

Врачи используют антибиотики для уничтожения опасных микроорганизмов. Однако бактерии становятся устойчивыми к препаратам и эволюционируют.

Сейчас также смотрят

Поэтому некоторые инфекции уже стало сложно лечить. В 2005 году ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины совершили настоящий прорыв в медицине — изобрели новый антибиотик Батумин из бактерии Pseudomonas batumici.

Он избирательно уничтожает все известные виды стафилококков и почти не приводит к антибиотикорезистентности бактерий.

А еще этот препарат менее агрессивен к микроорганизмам, входящим в нормальную микрофлору человека.

Батумин наносят в виде мази на пораженные участки кожи.

Гибкий суперконденсатор

Ученые из Национального университета Львовская политехника вместе с Тайваньским текстильным исследовательским институтом плодотворно работали на протяжении 1990-2010 годов.

Результатом их коллаборации стала уникальная система энергообеспечения бытовых приборов. Она работает на солнечной батарее, благодаря которой образует электрический сигнал.

Затем он попадает в суперконденсатор, накапливает и распределяет энергию. В настоящее время прибор имеет мощность 2 Вт. От него можно зарядить, к примеру, мобильный телефон.

Но изобретатели не останавливаются. Их цель — увеличить мощность суперконденсатора, чтобы можно было заряжать планшет или ноутбук.

В 2011 году американский научный журнал Research & Development признал изобретение украинцев одной из лучших мировых разработок.

Жидкий струйный скальпель

Ученые из Харьковского аэрокосмического института и Национального авиационного университета использовали технологию авиационной промышленности, чтобы изобрести жидкий струйный скальпель.

В 2014 году ученые представили инструмент, благодаря которому можно проводить сверхсложные операции на внутренних органах человека.

Аппарат базируется на испускании струи воды под высоким давлением, что удаляет немышечную ткань, оставляя целыми сосуды органа.

Операции с таким скальпелем проходят в два раза быстрее, потери крови минимизируются, а пациент легче проходит послеоперационное восстановление.

Благодаря насадкам разного диаметра можно безопасно и качественно оперировать различные органы: удалять опухоли, лечить абсцессы и т.д.

Кровоспас

Война в Украине стала ускорителем прогресса. В 2014 году украинская армия была плохо оснащена. Катастрофически не хватало лекарственных средств, в частности, кровоостанавливающих препаратов.

Зарубежный Целокс был дорогим, и некоторые раненые бойцы погибали на поле боя от потерь крови.

Тогда ученые-волонтеры из Института травматологии и ортопедии, Института физической химии и Института кардиологии имени Николая Стражеско изобрели отечественный аналог Целокса — Кровоспас.

Он стал дешевле и доступнее для украинских защитников. Работает это так: бинт/пластырь/салфетку, пропитанную препаратом, нужно наложить на рану. Кровяной сгусток начнет формироваться уже через полминуты, что и остановит кровотечение.

Препаратом легко пользоваться и во время боевых действий, и в больнице, и дома. В 2016 году Кровоспас получил сертификат соответствия и вышел в серийное производство.

SmartOasis

С каждым годом пресной воды на Земле становится все меньше из-за изменения климата и техногенного загрязнения. Поэтому актуальной остается проблема нахождения питьевой воды для людей, животных и растений.

Украинский конструктор Алексей Приходько создал прибор для получения пресной воды из воздуха — SmartOasis.

Он работает на солнечных батареях и генерирует до 200 литров чистой воды в сутки. Апарат действительно умный, ведь сам очищается от песка и подкармливает живые растения, растущие на нем.

С 2019 года система работает в парке Al Mamzar Smart Park в Дубае, чтобы каждый посетитель мог напиться “воды из воздуха”.

Украинские военные внедряют новые технологии и для производства собственного оружия. Аэроразведчики испытывают отечественную разработку — октокоптер R-18.

Этот дрон блестяще уничтожает врагов на фронте. Читай его характеристики.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!