Суперантибиотик, жидкий скальпель и Кровоспас — пять уникальных изобретений украинских ученых

Елена Яковлева, редактор сайта 27 августа 2022, 13:00
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Фото: Pexels

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