Убеги, прежде чем она достанет! Как бороться с осенней депрессией: профилактика от Комаровского

Осень создает особую атмосферу, но любят ее далеко не все. Это время года может ассоциироваться с депрессивным состоянием, нехваткой сил и жизненной энергии.

В этом году угроза получить сезонное аффективное расстройство гораздо выше. Полномасштабная война принесла достаточно поводов для классической депрессии, а с приходом осени все переживания только обостряются.

Хорошая новость в том, что сезонная хандра подвергается не только профилактике, но и лечению. Подробнее об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

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Причины сезонной депрессии

Осенняя депрессия отличается тем, что возникает только в определенный период года. Она постепенно начинается еще в сентябре, а уже в октябре – ноябре следует ожидать обострения.

Если выстроить следственную связь, все будет очевидным. Причиной осенней депрессии является дефицит дневного света.

Дело в том, что когда на сетчатку попадает естественный свет, у нас выделяются гормоны: серотонин и мелатонин. Они отвечают за удовольствие, счастье и ритм сна.

В осеннее время мы просыпаемся, когда на улице еще темно, целый день работаем или учимся в помещении, а возвращаемся домой, когда световой день уже закончился. Совершенно логично, что получаем недостаточно дневного света.

Кто может подцепить хандру?

В группе риска — все взрослые, живущие в северных регионах и странах, где световой день и количество солнца в осенне-зимний период маленькие.

Больше всего ей подвержены женщины, ведь они особенно чувствуют сезонные перепады. По статистике, почти 80% всех имеющих такое расстройство составляют женщины.

Осенняя депрессия реже затрагивает мужчин, но все же они в группе риска. А вот детям сезонные расстройства не страшны.

В том, насколько ты склонен(-на) к осенним обострениям, играет важную роль генетика и наличие сезонных аффективных расстройств у родных и близких.

Симптомы осенней депрессии

Если есть симптомы классической депрессии, то осень спровоцирует обострение при 10-20% случаях, утверждает Комаровский.

Симптомы очень похожи на обычную депрессию. Единственное отличие, самочувствие обостряется постепенно с уменьшением светового дня. Ты можешь чувствовать:

плохое настроение в течение дня;

раздраженность;

уменьшение удовольствия от привычных вещей;

хроническая усталость;

проблемы со сном: трудно вставать с утра и заснуть;

плохую концентрацию внимания;

трудно принимать решения;

заторможенность;

тревогу;

снижение либидо;

самоизоляцию.

Осенняя депрессия: профилактика и лечение

Лучшей профилактикой от сезонного ухудшения состояния будут обычные прогулки. Чем больше ты проводишь времени на улице в световой день, тем лучше себя чувствуешь.

Также полезно иметь физическую активностью при дневном свете. Даже не обязательно делать это на улице.

Большие панорамные окна и светлые стены могут стать твоим помощником, если ты тренируешься или работаешь в помещении.

Пищевые привычки — не менее важная составляющая профилактики, хотя, утверждает Комаровский, это скорее теория, чем доказанный факт. Омега-3 и витамин D в рационе и как диетические добавки могут улучшить твое состояние.

Лечение

Если возможности на дневные прогулки нет, то пришло время для тяжелой артиллерии — светотерапии или фототерапии.

Для нее используют специальные маркированные лампы, светящиеся белым светом высокой интенсивности в 10 000 люкс. Есть также и более дешевые лампы интенсивностью в 5000 люкс.

Можно лечиться светом дома, а можно сделать инвестицию в самочувствие коллектива и поставить ее в офисе.

Такие лампы должны стоять на уровне глаз. Достаточно сидеть таким прибором всего 30 мин в день и уже через три – четыре дня ты заметишь улучшение самочувствия.

Соответственно, чем меньше интенсивность лампы, тем дольше перед ней надо сидеть. Если у тебя будет лампа в 5000 люкс, то увеличь пребывание под этим светом до часа.

Еще одним техническим чудом светотерапии являются специальные очки, похожие на маску для плавания. Их достаточно носить 25-30 минут в день.

Эффект восхода солнца тоже положительно влияет на самочувствие. Сейчас есть специальные будильники, обладающие функцией имитации восхода солнца.

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