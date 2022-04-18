Украинцам будет сложнее выехать в ЕС — объяснение от пограничников

Украинцы больше не смогут выезжать за границу по внутренним документам. Для пересечения границы с ЕС нужно иметь загранпаспорт. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, внутренний паспорт не значится в перечне документов, разрешающих выезд в страны ЕС. В первые недели войны пограничники позволяли выезжать по любым документам из-за гуманитарного кризиса на границах — тысячи людей и автомобилей ждали в очередях.

Кроме того, не работали сервисные центры, поэтому получить загранпаспорт в Украине было невозможно.

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Сейчас же выезжать можно только при наличии загранпаспорта (за исключением частных случаев).

Упрощена процедура, в частности, для детей – они могут пересечь границу по свидетельству о рождении или паспортному документу.

Также возможна отдельная процедура для пропуска граждан из регионов, где идут активные боевые действия. Например, если у человека сгорел дом вместе с документами, его могут пропустить на границе по внутреннему паспорту.

– Но я бы советовал гражданам, следующим из других регионов, не спекулировать отдельными решениями пограничников, поскольку они могут получить отказ в пересечении границы. А все же иметь надлежащие паспортные документы для пересечения границы, – добавил Демченко.

Также пограничники напомнили:

Внутренний паспорт не является основанием для легализации за границей, в частности, в странах Европы.

Комментарий Укрзалізниці

В Укрзалізниці подтвердили: чтобы пересечь границу со странами Евросоюза, нужно иметь загранпаспорт.

Железнодорожный перевозчик напомнил, что уже зафиксировано несколько случаев, когда украинцев высаживали на границе из-за отсутствия документов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам получить временную защиту в Европе. Процедура максимально упрощена.