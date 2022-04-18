Українцям стане складніше виїхати до ЄС — пояснення від прикордонників

Українці більше не можуть виїздити за кордон за внутрішніми документами. Для перетину кордону з ЄС потрібно мати закордонний паспорт. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, внутрішній паспорт не міститься в переліку документів, які дозволяють виїзд до країн ЄС. Натомість у перші тижні війни прикордонники дозволяли виїжджати за будь-якими документами через гуманітарну кризу на кордонах — тисячі людей й автівок чекали в чергах.
Крім того, не працювали сервісні центри, тож отримати закордонний паспорт в Україні було неможливо.
Зараз же виїжджати можна тільки за наявності закордонного паспорта (за винятком окремих випадків).
Зараз же виїжджати можна тільки за наявності закордонного паспорта (за винятком окремих випадків).
Спрощена процедура, зокрема, для дітей — вони можуть перетнути кордон за свідоцтвом про народження або паспортним документом.
Також можлива окрема процедура для пропуску громадян з регіонів, де точаться активні бойові дії. Наприклад, якщо в людини вигорів будинок разом із документами, її можуть пропустити на кордоні за внутрішнім паспортом.
– Але я б радив громадянам, які прямують з інших регіонів, не спекулювати окремими рішеннями прикордонників, оскільки вони можуть отримати відмову в перетині кордону. А все ж таки мати належні паспортні документи для перетину кордону, – додав Демченко.
Також прикордонники нагадали:
Внутрішній паспорт не є підставою для легалізації за кордоном, зокрема в країнах Європи.
Внутрішній паспорт не є підставою для легалізації за кордоном, зокрема в країнах Європи.
В Укрзалізниці підтвердили: аби перетнути кордон з країнами Євросоюзу потрібно мати закордонний паспорт.
Залізничний перевізник нагадав, що вже зафіксовано кілька випадків, коли українців висаджували на кордоні через відсутність документів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати тимчасовий захист у Європі. Для українців процедура максимально спрощена.