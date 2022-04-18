Подорожі та натхнення

Українцям стане складніше виїхати до ЄС — пояснення від прикордонників

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 18 Квітня 2022, 20:00
Перетин кордону

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