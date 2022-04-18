Українцям стане складніше виїхати до ЄС — пояснення від прикордонників

Українці більше не можуть виїздити за кордон за внутрішніми документами. Для перетину кордону з ЄС потрібно мати закордонний паспорт. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, внутрішній паспорт не міститься в переліку документів, які дозволяють виїзд до країн ЄС. Натомість у перші тижні війни прикордонники дозволяли виїжджати за будь-якими документами через гуманітарну кризу на кордонах — тисячі людей й автівок чекали в чергах.

Крім того, не працювали сервісні центри, тож отримати закордонний паспорт в Україні було неможливо.

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Зараз же виїжджати можна тільки за наявності закордонного паспорта (за винятком окремих випадків).

Спрощена процедура, зокрема, для дітей — вони можуть перетнути кордон за свідоцтвом про народження або паспортним документом.

Також можлива окрема процедура для пропуску громадян з регіонів, де точаться активні бойові дії. Наприклад, якщо в людини вигорів будинок разом із документами, її можуть пропустити на кордоні за внутрішнім паспортом.

– Але я б радив громадянам, які прямують з інших регіонів, не спекулювати окремими рішеннями прикордонників, оскільки вони можуть отримати відмову в перетині кордону. А все ж таки мати належні паспортні документи для перетину кордону, – додав Демченко.

Також прикордонники нагадали:

Внутрішній паспорт не є підставою для легалізації за кордоном, зокрема в країнах Європи.

Коментар Укрзалізниці

В Укрзалізниці підтвердили: аби перетнути кордон з країнами Євросоюзу потрібно мати закордонний паспорт.

Залізничний перевізник нагадав, що вже зафіксовано кілька випадків, коли українців висаджували на кордоні через відсутність документів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати тимчасовий захист у Європі. Для українців процедура максимально спрощена.