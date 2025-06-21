Апельсиновый сок без апельсинов? Как болезнь деревьев меняет вкус напитка

Апельсиновый сок давно стал символом идеального напитка — свежий, солнечный, богатый витамином С!

Но правда в том, что этот напиток уже давно больше, чем обычный продукт из выжатого фрукта. Чтобы он был одинаково вкусным и зимой, и летом, в ход идут целые вкусовые формулы. А теперь, из-за массового заражения апельсиновых деревьев болезнью позеленения, этот напиток станет еще менее… апельсиновым. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Меньше фруктов — больше химии

За последние годы производство апельсинового сока резко сократилось. В прошлом году оно упало до самого низкого уровня за более чем 40 лет! Причина — опасная болезнь деревьев, которая не только разрушает урожай, но и портит вкус плодов, делая их горькими.

Чтобы спасти ситуацию, компании все чаще полагаются на вкусовые пакеты — это смеси ароматических молекул, имитирующих натуральный вкус апельсинов. Они помогают производить сок даже тогда, когда качество фруктов на грани годности.

Чтобы получить идеальный вкус, компании проводят химический анализ настоящих апельсинов.

Мы создаем полные натуральные отпечатки пальцев фруктов, — объяснила Натали Мордт-Салливан из компании International Flavors and Fragrances (IFF).

Эти ароматизаторы могут никак не относиться к настоящим апельсинам — и, что интересно, они все равно считаются натуральными.

В 2022 году IFF представила первые в мире цитрусовые ароматизаторы, которые вообще не изготавливаются из цитрусовых масел. Это вынужденная реакция на болезнь деревьев, что касается даже кожуры, из которой ранее изготавливали эссенции.

Апельсиновый сок: как производится

Сегодня производители соков вынуждены считать каждую копейку: плоды дорогие, потребление падает, цены растут. Здесь на помощь приходят инновации. Компания Kerry Group создала систему, позволяющую повысить сочность с помощью натуральных компонентов. По словам вице-президента Эрлона Перейры, это может сократить затраты на производство на 25%.

Но в погоне за экономией потребители начинают сомневаться в качестве. Гарри Кэмпбелл из агентства Expana рассказал, что концентрат (самый дешевый сегмент рынка) все больше ассоциируется с некачественным продуктом. Люди выбирают либо дорогие соки, либо вообще переходят на воду.

Чего ждать дальше

Некоторые компании отказались идти по пути вкусовых пакетов.

— Вместо того, чтобы маскировать нотки болезни, мы нашли незараженные районы. Я просто верю в то, что люди должны употреблять то, что дала им матушка-природа, — сказал основатель Uncle Matt’s Organic Мэтт Маклин.

И хотя апельсиновый сок и дальше будет оставаться на полках, все больше потребителей будут пить не сок, а его вкусовой заменитель — тщательно собранную из молекул и ароматов.

А ранее мы рассказывали, можно ли опрыскивать деревья во время цветения.

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