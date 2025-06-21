Апельсиновий сік без апельсинів? Як хвороба дерев змінює смак напою

Апельсиновий сік давно став символом ідеального напою — свіжий, сонячний, багатий на вітамін С!

Але правда в тому, що цей напій вже давно більше, ніж звичайний продукт з вичавленого фрукта. Щоб він смакував однаково і взимку, і влітку, у хід йдуть цілі смакові формули. А тепер, через масове зараження апельсинових дерев хворобою позеленіння, цей напій стане ще менш… апельсиновим. Про це повідомило видання Bloomberg.

Менше фруктів — більше хімії

За останні роки виробництво апельсинового соку різко скоротилося. Минулого року воно впало до найнижчого рівня за понад 40 років! Причина — небезпечна хвороба дерев, яка не лише руйнує урожай, а й псує смак плодів, роблячи їх гіркими.

Щоб урятувати ситуацію, компанії все частіше покладаються на смакові пакети — це суміші ароматичних молекул, що імітують натуральний смак апельсинів. Вони допомагають виробляти сік навіть тоді, коли якість фруктів на межі придатності.

Щоб отримати ідеальний смак, компанії проводять хімічний аналіз справжніх апельсинів.

Ми створюємо повні натуральні відбитки пальців фруктів, — пояснила Наталі Мордт-Салліван з компанії International Flavors and Fragrances (IFF).

Ці ароматизатори можуть не мати жодного стосунку до справжніх апельсинів — і, що цікаво, вони все одно вважаються натуральними.

У 2022 році IFF представила перші у світі цитрусові ароматизатори, які взагалі не виготовляються з цитрусових олій. Це вимушена реакція на хворобу дерев, яка стосується навіть шкірок, з яких раніше виготовляли есенції.

Апельсиновий сік: як виробляється

Сьогодні виробники соків змушені рахувати кожну копійку: плоди дорогі, споживання падає, ціни ростуть. Тут на допомогу приходять інновації. Компанія Kerry Group створила систему, що дозволяє підвищити соковитість за допомогою натуральних компонентів. За словами віце-президента Ерлона Перейри, це може скоротити витрати на виробництво на 25%.

Але в гонитві за економією споживачі починають сумніватися у якості. Гаррі Кемпбелл з агентства Expana розповів, що концентрат (найдешевший сегмент ринку) дедалі більше асоціюється з неякісним продуктом. Люди обирають або дорогі соки, або взагалі переходять на воду.

На що чекати далі

Деякі компанії відмовилися йти шляхом смакових пакетів.

— Замість того, щоб маскувати нотки хвороби, ми знайшли незаражені райони. Я просто вірю в те, що люди мають споживати те, що дала їм матінка-природа, — сказав засновник Uncle Matt’s Organic Метт Маклін.

І хоча апельсиновий сік і далі залишатиметься на полицях, усе більше споживачів питимуть не сік, а його смаковий замінник — ретельно зібраний з молекул та ароматів.

А раніше ми розповідали, чи можна обприскувати дерева під час цвітіння.

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