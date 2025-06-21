Стиль життя Їжа та рецепти

Апельсиновий сік без апельсинів? Як хвороба дерев змінює смак напою

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 21 Червня 2025, 08:00
апельсиновий сік
Фото Unsplash

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