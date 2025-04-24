Садівництво та город

Чи можна обприскувати дерева під час цвітіння: чи варто братись за обприскувач

Леся Манзюк, редакторка сайту 24 Квітня 2025, 14:30
Чи можна обробляти дерева під час цвітіння
Фото Pexels
Чи можна обприскувати дерева під час цвітіння: чи варто братись за обприскувач
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