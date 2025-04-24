Чи можна обприскувати дерева під час цвітіння: чи варто братись за обприскувач

Весною найбільше вражає буяння яскравих, свіжих фарб природи. Квітування дерев завжди викликало захоплення.

Весна — важливий період і для садівників, але саме цвітіння є особливо делікатною фазою, коли будь-яке втручання має бути виваженим, щоб не нашкодити ні рослинам, ні бджолам, ні майбутньому врожаю.

Чи можна обробляти дерева під час цвітіння

У яких випадках дозволено обробку

Якщо виявлено:

сильне ураження шкідниками, які швидко розмножуються і шкодять навіть під час цвітіння (яблуневий пильщик, квіткоїд);

ураження шкідниками, які швидко розмножуються і шкодять навіть під час цвітіння ознаки хвороб, зокрема грибкових (моніліоз, борошниста роса).

Також є біопрепарати або екологічні засоби, дозволені у період цвітіння. Вони не токсичні для бджіл та інших корисних комах.

Коли категорично не можна

Заборонені хімічні інсектициди широкого спектра дії у фазу цвітіння — це смертельно небезпечно для бджіл!

Також не можна обприскувати вдень або в період активного льоту бджіл. Не варто обробляти в дощову погоду або при сильному вітрі — препарати не подіють або рознесуться.

Чим можна обприскувати дерева під час цвітіння

Дозволені біопрепарати

Лепідоцид — проти гусені.

Фітоверм — проти кліщів, попелиці, трипсів.

Бітоксибацилін — біологічний засіб проти комах, які гризуть листки.

Гаупсин, Триходермін — для захисту від грибкових хвороб.

Важливо дотримуватись норм розведення та інструкцій до препарату.

Якими народними засобами можна обприскувати під час цвітіння

Натуральні відвари — справжній скарб для органічного садівництва. Вони відлякують шкідників, зміцнюють рослини та не шкодять бджолам. Ось перевірені рецепти народних засобів, які легко приготувати вдома.

Відвар полину (проти гусені, попелиці, кліщів)

Склад:

Свіже або сушене листя полину — 1 кг (або 300–400 г сухого).

Вода — 10 літрів.

Приготування:

Подрібнити полин. Залити водою і кип’ятити 20–30 хвилин. Настояти 5–6 годин (можна на ніч). Процідити, додати 50 г господарського мила (для прилипання). Обприскувати рослини зранку або ввечері.

Настій часнику (від попелиці, кліщів, грибків)

Склад:

Часник — 200–250 г (близько 2 великих головок).

Вода — 10 літрів.

Приготування:

Подрібнити часник. Залити літром теплої води, настояти 1 добу. Процідити та розвести до 10 літрів. Додати 30–40 г мила. Обприскувати з інтервалом 7–10 днів.

Мило з золою (проти попелиці, білокрилки, кліщів, грибків)

Склад:

Деревна зола (чиста, без пластику чи фарб) — 1 літрова банка (близько 300–400 г).

Господарське мило (72%) — 50–100 г.

Вода — 10 літрів.

Спосіб приготування:

Золу просіяти, щоб видалити великі частки. Залити її 3 літрами гарячої води, добре розмішати. Настояти 12–24 години (можна залишити на ніч). Процідити настій через марлю або сито. Окремо натерти мило на тертці й розчинити в гарячій воді (1 літр). Змішати розчин мила з настоєм золи, довести об’єм до 10 літрів водою. Добре перемішати та використовувати відразу.

Коли краще проводити обробку

Рано вранці або після заходу сонця, коли бджоли вже не літають.

У тиху, суху погоду, без вітру.

Поради садівникам

Народними засобами для профілактики обприскують раз на 1–2 тижні. Для лікування — кожні 3–5 днів до зникнення проблеми. Всі відвари зберігати не більше ніж добу — вони втрачають активність. Відвари полину, часнику, мила з золою — слабші, але нешкідливі.

Після цвітіння — найкращий час для більш серйозних хімічних обробок, коли вже немає ризику для запилювачів. А під час цвітіння краще максимально обмежити втручання або переходити на екологічно чисті рішення.

Ще раніше ми розказували про те, чим обробляти персик після цвітіння, аби захистити його від хвороб і шкідників.

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