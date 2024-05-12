Покращує травлення чи спричиняє ріст цукру у крові? Чи можна пити апельсиновий сік натще

У турбулентні часи кожен та кожна з нас знаходить внутрішню опору в різних речах. Нині чимало українців почали більше уваги звертати на власне здоровʼя та працювати над його покращенням. Для оздоровлення вдаються до різних методів, зокрема й змінюють харчові звички.

Часто можна почути рекомендації, що випиваючи натще склянку соку, ти покращуєш процес травлення. Однак чи дійсно це так?

Чи не найбільше вітамінів та амінокислот містить апельсиновий сік. Ми розібралися, чи можна пити апельсиновий сік натще та які наслідки можуть бути від цього.

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Апельсиновий сік: кому можна та не можна вживати

Апельсиновий сік — обовʼязковий супутник англійського сніданку. Не дивно, що багато людей полюбляють апельсиновий сік за його смак та користь для організму.

Апельсиновий сік багатий на вітаміни й амінокислоти, фітонутрієнти, має протизапальні властивості.

Користь апельсинового соку:

велика кількість антиоксидантів (вітаміну С), містить вітамін А, вітаміни групи В, вітамін Е;

має протизапальні властивості;

містить магній, кальцій, калій, йод, залізо, цинк;

покращує памʼять;

покращує когнітивні функції, підвищує зорово-моторну координацію.

Дієтологиня Меггі Міхальчик у виданні Parade зазначала, що апельсиновий сік може бути корисним доповненням до добре збалансованої дієти.

Однак, як і з будь-яким продуктом, вживати апельсиновий сік можна не всім. За словами Меггі Міхальчик, сік може завдати й шкоди твоєму організму.

— Апельсиновий сік може бути частиною здорового харчування, оскільки в ньому багато вітаміну C, калію та інших необхідних поживних речовин. Однак деякі види апельсинового соку можуть містити додаткові цукри та менше поживних речовин, ніж свіжовичавлені або 100% натуральні варіанти, — пояснила вона.

Кому не можна апельсиновий сік:

людям, що страждають на виразку шлунка або кишківника;

людям, що страждають на ентерит;

тим, у кого є холецистит;

людям, що страждають на панкреатит;

у кого є гепатит.

Чи можна пити апельсиновий сік натще

Дієтологиня Бланка Гарсія у виданні Еating Well пояснила, що обираючи між соком та цілими свіжими фруктами, вcе ж краще надавати перевагу останнім. Також вона відповіла, чи можна пити апельсиновий сік натщесерце.

— Якщо ти любиш пити сік у помірних кількостях, спробуй вживати його після того, як поїси. Вживання соку натщесерце може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові, — каже Гарсія.

Хронічно підвищений рівень цукру в крові може спричинити проблеми зі здоров’ям і збільшити ризик розвитку діабету.

До цієї тези також приєднується й консультантка-дієтологиня Рупалі Датта. Вона радить не починати день з великої склянки фруктового соку, оскільки це може створити додаткове навантаження на підшлункову залозу, яка все ще прокидається після довгих годин відпочинку.

— Коли шлунок порожній, цукор у вигляді фруктози у фруктах може викликати перевантаження печінки. Перероблений цукор ще гірший, тому уникай десертів на сніданок або занадто солодких коктейлів, — наголосила вона.

На противагу тим, хто любить апельсиновий сік, завжди стоятимуть поціновувачі томатного соку. Про користь та шкоду томатного соку можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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