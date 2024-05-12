Еда и рецепты

Улучшает пищеварение или вызывает рост сахара в крови? Можно ли пить апельсиновый сок натощак

Виктория Мельник, журналист сайта 12 мая 2024, 07:00
Можно ли пить апельсиновый сок натощак
Фото: Unsplash

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