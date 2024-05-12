Улучшает пищеварение или вызывает рост сахара в крови? Можно ли пить апельсиновый сок натощак

В турбулентные времена каждый и каждая из нас находит внутреннюю опору в разных вещах. Сейчас многие украинцы начали больше внимания обращать на собственное здоровье и работать над его улучшением. Для оздоровления прибегают к различным методам, в том числе и меняют пищевые привычки.

Часто можно услышать рекомендации, что выпивая натощак стакан сока, ты улучшаешь процесс пищеварения. Однако действительно ли это так?

Больше всего витаминов и аминокислот содержит апельсиновый сок. Мы разобрались, можно ли пить апельсиновый сок натощак и какие последствия могут быть от этого.

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Апельсиновый сок: кому можно и нельзя употреблять

Апельсиновый сок — обязательный спутник английского завтрака. Неудивительно, что многие люди любят апельсиновый сок за его вкус и пользу для организма.

Апельсиновый сок богат витаминами и аминокислотами, фитонутриентами, обладает противовоспалительными свойствами.

Польза апельсинового сока:

большое количество антиоксидантов (витамина С), содержит витамин А, витамины группы В, витамин Е;

обладает противовоспалительными свойствами;

содержит магний, кальций, калий, йод, железо, цинк;

улучшает память;

улучшает когнитивные функции, повышает зрительно-моторную координацию.

Диетолог Мэгги Михальчик в издании Parade отмечала, что апельсиновый сок может быть полезным дополнением к хорошо сбалансированной диете.

Однако, как и с любым продуктом, употреблять апельсиновый сок можно не всем. По словам Мэгги Михальчик, сок может нанести и вред твоему организму.

— Апельсиновый сок может быть частью здорового питания, поскольку в нем много витамина C, калия и других необходимых питательных веществ. Однако некоторые виды апельсинового сока могут содержать дополнительный сахар и меньше питательных веществ, чем свежевыжатые или 100% натуральные варианты, — пояснила она.

Кому нельзя апельсиновый сок:

людям, страдающим язвой желудка или кишечника;

людям, страдающим энтеритом;

тем, у кого есть холецистит;

людям, страдающим панкреатитом;

у кого есть гепатит.

Можно ли пить апельсиновый сок натощак

Диетолог Бланка Гарсия в издании Еating Well объяснила, что выбирая между соком и целыми свежими фруктами, все же лучше отдавать предпочтение последним. Также она ответила, можно ли пить апельсиновый сок натощак.

— Если ты любишь пить сок в умеренных количествах, попробуй употреблять его после того, как поешь. Употребление сока натощак может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, — говорит Гарсия.

Хронически повышенный уровень сахара в крови может вызвать проблемы со здоровьем и увеличить риск развития диабета.

К этому тезису также присоединяется и консультант-диетолог Рупали Датта. Она советует не начинать день с большого стакана фруктового сока, поскольку это может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая все еще просыпается после долгих часов отдыха.

— Когда желудок пуст, сахар в виде фруктозы во фруктах может вызвать перегрузку печени. Переработанный сахар еще хуже, поэтому избегай десертов на завтрак или слишком сладких коктейлей, — подчеркнула она.

В противовес тем, кто любит апельсиновый сок, всегда будут стоять любители томатного сока. О пользе и вреде томатного сока можешь узнать из нашего другого материала.

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