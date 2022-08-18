За ними собираемся в украинский Крым: пошаговый рецепт вкусных чебуреков

Если блюда крымскотатарской кухни попадают не только в желудок, но и в самое сердце, мы подготовили для тебя рецепт чебуреков! Сначала тренируемся дома на кухне, а потом едем в украинский Крым — лакомиться давним блюдом крымских татар.

Чебуреки на кипятке

Кто-то предпочитает делать чебуреки на кипятке — так тесто лучше держит начинку, а еще его можно очень тонко раскатывать. Чтобы приготовить чебуреки на кипятке, тебе понадобится:

Для теста

Мука — 250 г

Вода (кипяток) — 120 г

Масло растительное — 2 ст. ложки

Соль

Для начинки

Свинина — 150 г

Говядина — 150 г

Лук — 1 шт.

Вода — 50-60 мл

Соль

Перец

Приготовление

В кипяток добавь соль и масло. В просеянную муку вылей кипяток с солью и маслом. Замеси тесто лопаткой или ложкой. Когда тесто немного остынет, начинай его активно месить руками. Делать это следует пять минут. Затем положи тесто в пакет или пищевую пленку и оставь на 30 минут при комнатной температуре. Фарш смешай, посоли, добавь перца и любимые приправы. Лук перетри в мясорубке или мелко нарежь. В фарш добавь немного воды и хорошо размешай. Это нужно для сочности чебуреков. Тесто раздели примерно на восемь шариков. Каждый из них раскатывай в блинчик диаметром 24 см. На одну половину чебурека положи столовую ложку фарша с горкой. Накрой второй половиной теста. Прижми чебурек и выпусти лишний воздух. Затем залепи края, сделай красивые полоски вилкой. Жарь чебуреки в большом количестве масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. После жарки выкладывай каждый чебурек на бумажную салфетку, чтобы они отдали лишнее масло.

Чебуреки на воде — рецепт

А вот рецепт для чуть большей компании. Тебе понадобится:

Фарш (мясо) — 600 г

Лук — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Мука — 700 г

Вода для теста — 300 мл

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст.л.

Вода для фарша

Специи

Приготовление

Чтобы замесить тесто, смешай муку, яйцо, воду, растительное масло и соль. Это удобно делать с помощью комбайна, но если его у тебя нет, то правильно смешивать жидкое и сыпучее отдельно, а затем соединять. Из теста сделай большой шар, переложи в миску. Тесто нужно накрыть чистым полотенцем и оставить на полчаса при комнатной температуре. Лук с мясом мелко нашинкуй или пропусти через мясорубку. Туда же выдави чеснок и добавь специи по вкусу. Затем добавь воды в фарш, чтобы он стал немного жидким. Должна получиться консистенция густой сметаны. Далее раздели тесто на одинаковые шарики — должно получиться 16-18. Раскатывай их и на половину круга клади начинку. Накрой второй половиной чебурека и плотно залепи края. Жарь чебуреки в большом количестве масла на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны.

Секреты приготовления чебуреков

Если добавлять крошеный лед вместо воды в фарш, чебуреки получатся более сочными. Ведь во время жарки лед будет таять прямо в мясной начинке. Чтобы мясо было вкуснее, порежь его ножом, а не пропускай через мясорубку. Чебуреки бывают не только с мясом, но и с фасолью, картофелем и сыром, с грибами.

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