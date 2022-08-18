За ними собираемся в украинский Крым: пошаговый рецепт вкусных чебуреков

Если блюда крымскотатарской кухни попадают не только в желудок, но и в самое сердце, мы подготовили для тебя рецепт чебуреков! Сначала тренируемся дома на кухне, а потом едем в украинский Крым — лакомиться давним блюдом крымских татар.
Кто-то предпочитает делать чебуреки на кипятке — так тесто лучше держит начинку, а еще его можно очень тонко раскатывать. Чтобы приготовить чебуреки на кипятке, тебе понадобится:
Для теста
Для начинки
Приготовление
А вот рецепт для чуть большей компании. Тебе понадобится:
Раньше мы рассказывали, как приготовить киевскую перепичку дома.
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