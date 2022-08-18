Їжа та рецепти

За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 18 Серпня 2022, 11:00
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
Фото: Pexels

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