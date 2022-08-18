За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків

Якщо страви кримськотатарської кухні потрапляють не лише в шлунок, а й у самісіньке серце, ми підготували для тебе рецепт чебуреків! Спочатку тренуємося вдома на кухні, а потім їдемо в український Крим — ласувати давньою стравою кримських татар.

Чебуреки на окропі — рецепт

Хтось надає перевагу робити чебуреки на окропі — так тісто краще тримає начинку, а ще його можна дуже тонко розкочувати. Щоб приготувати чебуреки на окропі, тобі знадобиться:

Для тіста

Борошно — 250 г

Вода (окріп) — 120 г

Олія — 2 ст. ложки

Сіль

Для начинки

Свинина — 150 г

Яловичина — 150 г

Цибуля — 1 шт.

Вода — 50-60 мл

Сіль

Перець

Приготування

В окріп додай сіль та олію. У просіяне борошно вилий окріп з сіллю та олією. Заміси тісто лопаткою або ложкою. Коли тісто трохи охолоне, починай його активно місити руками. Робити це слід п’ять хвилин. Потім поклади тісто в пакет або харчову плівку та залиш на 30 хвилин за кімнатної температури. Фарш змішай, посоли, додай перцю та улюблених приправ. Цибулю перетри у м’ясорубці чи мілко наріж. У фарш додай трохи води і добре розмішай. Це потрібно для соковитості чебуреків. Тісто розділи приблизно на вісім кульок. Кожну з них розкочуй у млинець діаметром 24 см. На одну половину чебурека поклади столову ложку фаршу з гіркою. Накрий другою половиною тіста. Притисни чебурек та випусти зайве повітря. Потім заліпи краї, зроби гарні смужки виделкою. Смаж чебуреки у великій кількості олії на середньому вогні до румяної скоринки з обох боків. Після смаження, викладай кожен чебурек на паперову серветку, щоб вони віддали зайву олію.

Чебуреки на воді — рецепт

А ось рецепт для трохи більшої компанії. Тобі знадобиться:

Фарш (м’ясо) — 600 г

Цибуля — 2 шт.

Часник — 4 зубчики

Борошно — 700 г

Вода для тіста — 300 мл

Яйце — 1 шт.

Олія — 3 ст.л.

Вода для фаршу

Спеції

Приготування

Щоб замісити тісто, змішай борошно, яйце, воду, олію та сіль. Це зручно робити за допомогою комбайну, але якщо його в тебе немає, то правильно змішувати рідке та сипуче окремо, а потім поєднувати. З тіста зроби велику кулю, переклади в миску. Тісто потрібно накрити чистим рушником та залишити на півгодини за кімнатної температури. Цибулю з м’ясом мілко наріж або пропусти через м’ясорубку. Туди ж вичави часник та додай спеції за смаком. Потім додай води у фарш, щоб він став трохи рідким. Має бути консистенція густої сметани. Далі розділи тісто на однакові кульки — має вийти 16-18. Розкочуй їх та на половину кола клади начинку. Накрий другою половиною чебурека та щільно заліпи краї. Смаж чебуреки у великій кількості олії на середньому вогні до румяної скоринки з кожного боку.

Секрети приготування чебуреків

Якщо додавати кришений лід замість води у фарш, чебуреки вийдуть соковитішими. Адже під час смаження, лід танутиме прямо в м’ясній начинці. Щоб м’ясо було смачнішим, поріж його ножем, а не пропусти через м’ясорубку. Чебуреки бувають не лише з м’ясом, а й із квасолею, картоплею та сиром, з грибами.

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