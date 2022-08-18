За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків

Якщо страви кримськотатарської кухні потрапляють не лише в шлунок, а й у самісіньке серце, ми підготували для тебе рецепт чебуреків! Спочатку тренуємося вдома на кухні, а потім їдемо в український Крим — ласувати давньою стравою кримських татар.
Хтось надає перевагу робити чебуреки на окропі — так тісто краще тримає начинку, а ще його можна дуже тонко розкочувати. Щоб приготувати чебуреки на окропі, тобі знадобиться:
Для тіста
Для начинки
Приготування
А ось рецепт для трохи більшої компанії. Тобі знадобиться:
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