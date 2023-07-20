Что приготовить на романтический ужин: рецепты сытных и быстрых блюд, которые можно приготовить дома

Романтический ужин — это событие, к которому нужно готовиться, чтобы никакие бытовые мелочи не отвлекали вас друг от друга, а вкусная еда оттеняла чувства.

Меню для романтического ужина стоит подготовить заранее, чтобы вовремя купить все нужные продукты и правильно все подготовить. Рецепты для романтического ужина с пошаговым приготовлением блюд — читай в материале.

Что приготовить на романтический ужин: канапе с креветками и гуакамоле

Ингредиенты:

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250 г крупных креветок;

2 длинных огурца;

2 авокадо;

3 веточки кинзы;

1/2 лайма;

1 ст.л. оливкового масла;

по 1 ч.л. паприки и сушеного чеснока.

Способ приготовления:

Замаринуй креветки в масле и специях. Обжарь их до готовности. Взбей в блендере авокадо, кинзу и сок лайма. Приправь массу по вкусу. Затем нарежь огурцы кружочками, выложи авокадо и сверху — креветки.

Паста Карбонара: пошаговый рецепт приготовления

Ингредиенты:

400 г спагетти;

200 г мяса свинины или курицы;

300 г бекона;

3 репчатых лука;

400 мл сливок;

1 плавленый сыр;

соль и перец по вкусу;

2 ст.л растительного масла;

100 г пармезана.

Способ приготовления:

Лук мелко нарежь. Бекон порежь соломкой или кубиком. Сковороду с растительным маслом разогрей и выложи в нее нарезанные лук и бекон. Обжаривай на среднем огне до того момента, когда лук и бекон хорошо не ужарятся и не приобретут золотистый цвет. На это уйдет примерно 10 минут. Все это помешивай и добавь сливки, соль и перец. Туши все вместе до загустения на среднем огне, иногда помешивая. После этого поставь на плиту воду. В кипяток положи пасту из твердых сортов пшеницы и вари по инструкции. Когда паста будет готова, сливай воду и накрой крышкой. Мясо свинины или курицы нарежь тонкими ломтиками. Обжарь до золотистого цвета, посоли и поперчи по вкусу. Натри сыр пармезан на мелкую терку. Перемешай соус из сливок и бекона с пастой. Потом выложи сверху кусочки обжаренного мяса и посыпь пармезаном. Укрась блюдо зеленью и овощами.

Утка, запеченная с рисом, яблоками и апельсинами: рецепт для романтического ужина

Ингредиенты:

утка;

соль, перец и кари по вкусу;

паприка и кориандр по вкусу;

200 г риса;

50 г сливочного масла;

6 яблок;

половинка лимона;

1 апельсин;

50 г майонеза;

1-2 ложки масла.

Способ приготовления:

Утку промой и подсуши бумажными полотенцами. Удали излишки жира. Снаружи и изнутри натри птицу солью, перцем и специями. Оставь все это при комнатной температуре на 1 час. Рис отвари до готовности в подсоленной воде. Смешай со сливочным маслом и солью, остуди. Яблоки нарежь небольшими дольками и сбрызни лимонным соком. Апельсин очисти и нарежь не очень крупно. Смешай рис с яблоками и апельсином. Нафаршируй утку и зашей кулинарной нитью или скрепи зубочистками так, чтобы начинка была внутри. Натри утку майонезом. Выложи в смазанную растительным маслом форму или на противень. Запекай птицу 2,5 часа при +220 °С.

Салат Нисуаз: пошаговый рецепт

Ингредиенты для заправки:

1 зубчик чеснока;

1-2 ветки зеленого базилика;

1ст.л. оливкового масла;

1ч.л. белого винного уксуса;

соль и молотый перец по вкусу.

Ингредиенты для салата:

100г зеленой стручковой фасоли;

1ч.л. лимонного сока

1/2 перца;

1 яйцо;

50г тунца в собственном соку;

1 помидор;

3-4 филе анчоусов;

50г салатной смеси;

5-6 оливок;

1/4 лука;

Способ приготовления:

Для заправки масло взбей с уксусом вилкой до состояния эмульсии. Положи в полученную заправку мелко нарубленный базилик и раздавленный зубчик чеснока. Посоли и поперчи. Перемешай и отставь в сторону. Яйцо отвари вкрутую. Выложи тунец из банки и разбери вилкой или руками на кусочки. Фасоль обжарь на оливковом масле до готовности. Посоли, поперчи, сбрызни лимоном. В тарелку выложи салат, обжаренную фасоль, нарезанный соломкой перец, тонко нарезанный полукольцами лук, оливки, разрезанное на четвертинки яйцо, нарезанный дольками помидор и филе анчоусов. Добавь заправку и подавай.

Тирамису без яиц с маскарпоне: простой рецепт

Ингредиенты:

300 г печенья савоярди;

300 г сыра маскарпоне;

350 мл жирных сливок (от 30%);

4 ст.л сахарной пудры;

150 мл кофе;

1 ст.л коньяка или рома;

1 ст.л какао-порошка.

Способ приготовления:

Соедини в глубокой миске маскарпоне и сахарную пудру. Венчиком или миксером на низкой скорости смешай ингредиенты до однородной консистенции. Охлажденные сливки перелей в миску и взбей миксером до мягких пиков. Маленькими порциями постепенно вливай взбитые сливки в сырную массу, аккуратно перемешай лопаткой. Перелейте кофе в тарелку, добавь коньяк или ром, а затем окунай в спиртное печенье для тирамису на 2-3 секунды. Выложи палочки Савоярди в форму для запекания, застеленную пергаментом, а потом покрой слой кремом. Повторяй действия до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний ярус десерта посыпь какао-порошком и отправь тирамису в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

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