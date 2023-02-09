Кисло и вкусно! Как приготовить украинский капустняк — пошаговый рецепт

Когда хочется чего-нибудь кисленького — не обязательно съедать все маринованные огурцы в холодильнике. Лучше попробуй приготовить одно из традиционных украинских блюд — капустняк.

Готовят капустняк из квашеной капусты, что придает особый вкус и аромат этому первому блюду. А вот как правильно приготовить капустняк — смотри в нашем рецепте.

Капустняк: рецепт

Для основы такого борща следует выбрать правильное мясо — тем, кто его употребляет. Если ты придерживаешься пескетерианства, веганства или вегетарианства, то попробуй сварить питательный бульон на овощах.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты для капустняка

Свинина —1 кг

Капуста квашеная — 400 г

Вода — 3 л

Картофель — 300 г

Лук репчатый — 80 г

Морковь — 80 г

Растительное масло — 60 мл

Чеснок — 10 г

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Специи сухие — по вкусу

Укроп — 50 г

Приготовление капустняка

Сначала тщательно промой мясо и поставь его на огонь. Мясо следует отваривать около двух часов, время от времени собирая пену на воде. Добавь в готовый бульон соль, перец и специи по вкусу и прокипяти в течение нескольких минут.

Картофель, морковь, лук и чеснок очисти. Картошку нарежь кубиками и добавь в бульон. Лук, нарезанный мелкими кубиками, обжарь на масле. Добавь мелко тертую морковь и подержи на небольшом огне пять минут. Квашеную капусту промой под проточной холодной водой и добавь в бульон. После нее отправь в кастрюлю морковь с луком и кипяти семь минут. Перед подачей добавь в капустняк укроп или другую зелень и наслаждайся!

А еще украинская кухня славится красным борщом. Но если тебе надоел классический рецепт — попробуй приготовить борщ по-мариупольски с бычками!

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!