Кисло и вкусно! Как приготовить украинский капустняк — пошаговый рецепт

Когда хочется чего-нибудь кисленького — не обязательно съедать все маринованные огурцы в холодильнике. Лучше попробуй приготовить одно из традиционных украинских блюд — капустняк.
Готовят капустняк из квашеной капусты, что придает особый вкус и аромат этому первому блюду. А вот как правильно приготовить капустняк — смотри в нашем рецепте.
Для основы такого борща следует выбрать правильное мясо — тем, кто его употребляет. Если ты придерживаешься пескетерианства, веганства или вегетарианства, то попробуй сварить питательный бульон на овощах.
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А еще украинская кухня славится красным борщом. Но если тебе надоел классический рецепт — попробуй приготовить борщ по-мариупольски с бычками!
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