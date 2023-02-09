Кисло й смачно! Як приготувати український капусняк — покроковий рецепт

Коли хочеться чогось кисленького — не обов’язково з’їдати усі мариновані огірки у холодильнику. Краще спробуй приготувати одну з традиційних українських страв — капусняк.

Готують капусняк із квашеної капусти, що додає особливого смаку та аромату цій першій страві. А ось як правильно приготувати капусняк — дивися у нашому рецепті.

Капусняк: рецепт

Для основи такого борщу варто вибрати правильне м’ясо — тим, хто його вживає. Якщо ж ти притримуєшся пескетеріанства, веганства чи вегетаріанства, то спробуй наварити поживний бульйон на овочах.

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Інгредієнти для капусняку

Свинина — 1 кг

Капуста квашена — 400 г

Вода — 3 л

Картопля — 300 г

Цибуля ріпчаста — 80 г

Морква — 80 г

Олія — 60 мл

Часник — 10 г

Сіль, перець чорний мелений — на смак

Спеції сухі — на смак

Кріп — 50 г

Приготування капусняку

Спочатку ретельно промий м’ясо та постав його на вогонь. М’ясо варто виварювати близько двох годин, час від часу збираючи піну на воді. Додай до готового бульйону сіль, перець та спеції до смаку та прокип’яти протягом кількох хвилин.

Картоплю, моркву, цибулю та часник очисть. Картоплю наріж кубиками та додай до бульйону. Цибулю, нарізану дрібними кубиками, обсмаж на олії. Додай дрібно натерту моркву та потримай на невеликому вогні ще п’ять хвилин. Квашену капусту промий під проточною холодною водою і додай у бульйон. Після неї відправ у каструлю моркву із цибулею та кип’яти сім хвилин. Перед подачею додай до капусняку кропу чи іншої зелені й смакуй!

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