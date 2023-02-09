Кисло й смачно! Як приготувати український капусняк — покроковий рецепт

Коли хочеться чогось кисленького — не обов’язково з’їдати усі мариновані огірки у холодильнику. Краще спробуй приготувати одну з традиційних українських страв — капусняк.
Готують капусняк із квашеної капусти, що додає особливого смаку та аромату цій першій страві. А ось як правильно приготувати капусняк — дивися у нашому рецепті.
Для основи такого борщу варто вибрати правильне м’ясо — тим, хто його вживає. Якщо ж ти притримуєшся пескетеріанства, веганства чи вегетаріанства, то спробуй наварити поживний бульйон на овочах.
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А ще українська кухня славиться червоним борщем. Та якщо тобі набрид класичний рецепт — спробуй приготувати червоний борщ по-маріупольськи з бичками!
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