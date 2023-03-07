Регион сбора, сорт и правильный отжим: как выбрать качественное оливковое масло — полезные советы

Полезное питание — достижимое и легкое. Главное правильно выбрать продукты для своего рациона. Но как выбрать оливковое масло? В магазинах такое множество товара, глаза разбегаются и не знаешь, на что обращать внимание при выборе оливкового масла.

Читай в нашем материале подробно, как выбрать качественное оливковое масло.

Как выбрать оливковое масло: на что обратить внимание

Чтобы выбрать оливковое масло, необходимо знать несколько важных моментов. В первую очередь — оливковое масло часто подделывают. Чтобы увеличить его стоимость, производитель может написать на бутылке, что масло экстра верджин — то есть холодного отжима, а на самом деле такой продукт может быть рафинированным.

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Отметка экстра верджин (extra virgin) означает наивысшее качество оливкового масла, ведь это технология холодного отжима оливок, в которых остается наибольшее количество полезных веществ. В масле холодного отжима отсутствуют дополнительные обработки.

Чтобы отличить качественное оливковое масло от подделки, обращай внимание на следующее:

Оливковое масло должно быть разлито в темные и стеклянные бутылки или жестяные банки. На бутылке или банке должна быть отметка холодного отжима extra virgin. Добросовестные производители указывают сорт оливок, дату сбора урожая. Регионами разлива и производства являются DOP — Италия или IGP — Испания или Греция. Эти регионы считаются эталонными. Цена на качественное оливковое масло стартует от 350 грн за литр.

Польза оливкового масла

В оливковом масле содержатся жирные кислоты Омега-9, которые обладают антиканцерогенным действием, снижают давление и нормализуют уровень холестерина в крови. В нем также есть линолевая кислота, которая ускоряет заживление ран.

Содержащиеся в оливковом масле витамины A, D, E, K замедляют старение организма, разглаживают кожу лица, положительно влияют на кишечник и костную ткань.

Виды оливкового масла

Мы можем классифицировать оливковое масло по четырем видам:

Extra Virgin Olive Oil — оливковое масло холодного отжима. Имеет наибольшую пользу. Оливки собирают вручную. Качество оливок самое высокое. Virgin Olive Oil — оливки не самого высокого качества, не первый отжим. Менее полезное масло. Refined Olive Oil — рафинированное оливковое масло, дважды очищенное и смешанное с холодным отжимом. Olive Pomace Oil — самый дешевый вариант, ведь масло изготавливают из жмыха оливок. Практически не содержит полезных веществ.

Качественное оливковое масло: как понять, что это оно

Качественное оливковое масло должно быть светло-зеленого или золотистого цвета. Оливковое масло более темного цвета свидетельствует о плохом качестве продукта.

Качественное масло имеет запах свежести. Простым способом проверки производителя на честность будет положить немного масла в морозильник. Если оно замерзло, тобой перед тобой качественный товар.

Важно также хранение масла. Открытую бутылку или банку храни в прохладном и темном месте не более трех месяцев. Так оливковое масло сохранит все полезные свойства и будет вкусным. Летом можно хранить масло в холодильнике, если температура в доме превышает 24 °C.

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