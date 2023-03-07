Регион сбора, сорт и правильный отжим: как выбрать качественное оливковое масло — полезные советы

Полезное питание — достижимое и легкое. Главное правильно выбрать продукты для своего рациона. Но как выбрать оливковое масло? В магазинах такое множество товара, глаза разбегаются и не знаешь, на что обращать внимание при выборе оливкового масла.
Читай в нашем материале подробно, как выбрать качественное оливковое масло.
Чтобы выбрать оливковое масло, необходимо знать несколько важных моментов. В первую очередь — оливковое масло часто подделывают. Чтобы увеличить его стоимость, производитель может написать на бутылке, что масло экстра верджин — то есть холодного отжима, а на самом деле такой продукт может быть рафинированным.
Отметка экстра верджин (extra virgin) означает наивысшее качество оливкового масла, ведь это технология холодного отжима оливок, в которых остается наибольшее количество полезных веществ. В масле холодного отжима отсутствуют дополнительные обработки.
Чтобы отличить качественное оливковое масло от подделки, обращай внимание на следующее:
Фото: Pexels
В оливковом масле содержатся жирные кислоты Омега-9, которые обладают антиканцерогенным действием, снижают давление и нормализуют уровень холестерина в крови. В нем также есть линолевая кислота, которая ускоряет заживление ран.
Содержащиеся в оливковом масле витамины A, D, E, K замедляют старение организма, разглаживают кожу лица, положительно влияют на кишечник и костную ткань.
Мы можем классифицировать оливковое масло по четырем видам:
Качественное оливковое масло должно быть светло-зеленого или золотистого цвета. Оливковое масло более темного цвета свидетельствует о плохом качестве продукта.
Качественное масло имеет запах свежести. Простым способом проверки производителя на честность будет положить немного масла в морозильник. Если оно замерзло, тобой перед тобой качественный товар.
Важно также хранение масла. Открытую бутылку или банку храни в прохладном и темном месте не более трех месяцев. Так оливковое масло сохранит все полезные свойства и будет вкусным. Летом можно хранить масло в холодильнике, если температура в доме превышает 24 °C.
Ранее мы рассказывали, что оливковое масло может снизить уровень холестерина в крови. Читай, какие еще продукты содержат протеины здорового холестерина.
У Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!