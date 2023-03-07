Регіон збору, сорт та правильний віджим: як вибрати якісну оливкову олію — корисні поради

Корисне харчування — досяжне і легке. Головне правильно вибрати продукти для свого раціону. Та як вибрати оливкову олію? У магазинах так багато товару, очі розбігаються і не знаєш, на що звертати увагу під час вибору оливкової олії.

Читай у нашому матеріалі детально, як вибрати якісну оливкову олію.

Як вибрати оливкову олію: на що звернути увагу

Щоб вибрати оливкову олію, потрібно знати декілька важливих моментів. Найперше — оливкову олію часто підробляють. Щоб збільшити її вартість, виробник може написати на пляшці, що олія екстра вірджин — тобто холодного віджиму, а насправді такий продукт може бути рафінованим.

Зараз також дивляться

Позначка екстра вірджин (extra virgin) означає найвищу якість оливкової олії, адже це технологія холодного віджиму оливок, в яких залишається найбільше корисних речовин. В олії холодного віджиму відсутні додаткові обробки.

Щоб відрізнити якісну оливкову олію від підробки, звертай увагу на таке:

Оливкова олія має бути розлита в темні і скляні пляшки або жерстяні банки. На пляшці або банці має бути позначка холодного віджиму extra virgin. Добросовісні виробники вказують сорт оливок, дату збору врожаю. Регіонами розливу і виробництва є DOP — Італія або IGP — Іспанія або Греція. Ці регіони вважаються еталонними. Ціна на якісну оливкову олію стартує від 350 грн за літр.

Користь оливкової олії

В оливковій олії містяться жирні кислоти Омега-9, які мають антиканцерогенну дію, знижують тиск і нормалізують рівень холестерину в крові. В ній також є лінолева кислота, яка прискорює загоєння ран.

Вітаміни A, D, E, K, що містяться в оливковій олії, сповільнюють старіння організму, розгладжують шкіру обличчя, позитивно впливають на кишечник та кісткову тканину.

Види оливкової олії

Ми можемо класифікувати оливкову олію за чотирма видами:

Extra Virgin Olive Oil — оливкова олія холодного віджиму. Має найбільшу користь. Оливки збирають вручну. Якість оливок найвища. Virgin Olive Oil — оливки не найвищої якості, не перший віджим. Менш корисна олія. Refined Оlive Оil — рафінована оливкова олія, двічі очищена та змішана з холодним віджимом. Olive Pomace Oil — найдешевший варіант, адже олію виготовляють з макухи олив. Майже не містить корисних речовин.

Якісна оливкова олія: як зрозуміти, що це вона

Якісна оливкова олія має бути світло-зеленого або золотистого кольору. Оливкова олія темнішого кольору свідчить про погану якість продукту.

Якісна олія має запах свіжості. Простим способом перевірки виробника на чесність є покласти трохи олії в морозильник. Якщо вона замерзла, перед тобою якісний товар.

Важливим є також зберігання олії. Відкриту пляшку чи банку зберігай у прохолодному і темному місці не більш як три місяці. Так оливкова олія збереже всі корисні властивості і буде смачною.

Влітку олію можна зберігати в холодильнику, якщо температура вдома перевищує 24 °C.

Раніше ми розповідали, що оливкова олія здатна знизити рівень холестерину в крові. Читай ще, які продукти містять протеїни здорового холестерину.

У Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!