Регіон збору, сорт та правильний віджим: як вибрати якісну оливкову олію — корисні поради

Корисне харчування — досяжне і легке. Головне правильно вибрати продукти для свого раціону. Та як вибрати оливкову олію? У магазинах так багато товару, очі розбігаються і не знаєш, на що звертати увагу під час вибору оливкової олії.
Читай у нашому матеріалі детально, як вибрати якісну оливкову олію.
Щоб вибрати оливкову олію, потрібно знати декілька важливих моментів. Найперше — оливкову олію часто підробляють. Щоб збільшити її вартість, виробник може написати на пляшці, що олія екстра вірджин — тобто холодного віджиму, а насправді такий продукт може бути рафінованим.
Позначка екстра вірджин (extra virgin) означає найвищу якість оливкової олії, адже це технологія холодного віджиму оливок, в яких залишається найбільше корисних речовин. В олії холодного віджиму відсутні додаткові обробки.
Щоб відрізнити якісну оливкову олію від підробки, звертай увагу на таке:
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В оливковій олії містяться жирні кислоти Омега-9, які мають антиканцерогенну дію, знижують тиск і нормалізують рівень холестерину в крові. В ній також є лінолева кислота, яка прискорює загоєння ран.
Вітаміни A, D, E, K, що містяться в оливковій олії, сповільнюють старіння організму, розгладжують шкіру обличчя, позитивно впливають на кишечник та кісткову тканину.
Ми можемо класифікувати оливкову олію за чотирма видами:
Якісна оливкова олія має бути світло-зеленого або золотистого кольору. Оливкова олія темнішого кольору свідчить про погану якість продукту.
Якісна олія має запах свіжості. Простим способом перевірки виробника на чесність є покласти трохи олії в морозильник. Якщо вона замерзла, перед тобою якісний товар.
Важливим є також зберігання олії. Відкриту пляшку чи банку зберігай у прохолодному і темному місці не більш як три місяці. Так оливкова олія збереже всі корисні властивості і буде смачною.Влітку олію можна зберігати в холодильнику, якщо температура вдома перевищує 24 °C.
Раніше ми розповідали, що оливкова олія здатна знизити рівень холестерину в крові. Читай ще, які продукти містять протеїни здорового холестерину.
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