Дети будут в восторге: пошаговый рецепт домашней нутеллы

Если дети постоянно просят шоколадную пасту, а ты не уверен(-а) в ее качестве и составе, предлагаем рецепт домашней нутеллы. Он простой, а ингредиенты точно есть у тебя дома. Смотри, как просто готовится нутелла — рецепт.
Нутеллу придумал итальянец Пьетро Ферреро в 1940 году. С тех пор как после Второй мировой войны начался дефицит какао, его начали заменять орехами, которых в родном для Пьетро городе Альбе было вдоволь. С тех пор орехово-шоколадная нутелла стала сверхпопулярной.
Ежегодно итальянское производство производит более 179 тысяч тонн нутеллы.
А если ты хочешь полакомиться такой вкуснятиной, попробуй сделать ее самостоятельно. Домашняя нутелла готовится за несколько минут. По консистенции и вкусу она будет похожа на настоящую, но для этого лучше придерживаться рецепта.
Для приготовления нутеллы тебе понадобится:
Приготовление
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