Дети будут в восторге: пошаговый рецепт домашней нутеллы

Если дети постоянно просят шоколадную пасту, а ты не уверен(-а) в ее качестве и составе, предлагаем рецепт домашней нутеллы. Он простой, а ингредиенты точно есть у тебя дома. Смотри, как просто готовится нутелла — рецепт.

Нутелла — история создания

Нутеллу придумал итальянец Пьетро Ферреро в 1940 году. С тех пор как после Второй мировой войны начался дефицит какао, его начали заменять орехами, которых в родном для Пьетро городе Альбе было вдоволь. С тех пор орехово-шоколадная нутелла стала сверхпопулярной.

Ежегодно итальянское производство производит более 179 тысяч тонн нутеллы.

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А если ты хочешь полакомиться такой вкуснятиной, попробуй сделать ее самостоятельно. Домашняя нутелла готовится за несколько минут. По консистенции и вкусу она будет похожа на настоящую, но для этого лучше придерживаться рецепта.

Нутелла — рецепт пошагово

Для приготовления нутеллы тебе понадобится:

Молоко — 200 мл

Сахар (или сахарная пудра) — 150 г

Какао-порошок — 75 г

Орехи — 50 г

Сливочное масло — 100 г

Приготовление

Сахар и какао высыпь в миску или банку, в которой будет храниться нутелла. Тщательно перемешай, чтобы не было комочков. Вылей в смесь молоко. Хорошо размешай, а затем взбей блендером до растворения сахара. Далее добавь растопленное сливочное масло и продолжай взбивать. Должна получиться густота майонеза. Измельчи орехи и высыпь их в шоколадную пасту. Готовую шоколадную пасту оставь в холодильнике на ночь.

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