Одно блюдо – множество вариаций: как приготовить гранолу в домашних условиях

Овсянка кажется пресной, а борщом завтракать нет желания? Выпить чашку кофе на завтрак — это, конечно, всегда хорошая идея, однако если фантазия сегодня отказывает в идеях, а хочется съесть что-то одновременно полезное, вкусное и красивое, ситуацию всегда спасет гранола.

Это практически та же овсянка, но запеченная с медом и другими приятными съедобными бонусами. К тому же, если добавить к ней, например, лен, блюдо будет способствовать хорошему пищеварению. Если она будет содержать еще и орехи, то положительно повлияет на ваш сон.

Рассказывай скорее, как ее приготовить, могло промелькнуть у тебя в голове. Не буду медлить.

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Ингредиенты для гранолы

овсяные хлопья – 150 г

банан – 1 шт.

сливочное масло – 30 г

жидкий мед – 1-2 ст.л.

корица и ванильный сахар по вкусу

Добавки к граноле

В этом пункте вы можете проявить немного свою творческую натуру и поэкспериментировать, выбрав что вам больше нравится.

арахис – 50 г

измельченные ядра грецких орехов – 50 г

сырые кешью – 50 г

сырой миндаль – 50 г

рисовые хлопья – 50 г

очищенные тыквенные семена – 50 г

сушеная вишня – 50 г

черный горький шоколад – 50 г

семена льна – 1 ст. л.

Рецепт гранолы

В миске смешайте овсяные хлопья, корицу, ванильный сахар и любимые орехи, семена, сушеные фрукты. Тщательно перемешайте ингредиенты. Сделайте с помощью вилки пюре из банана, после чего соедините его с жидким медом. Затем смесь нужно добавить к сухим ингредиентам и снова перемешать. Затем нужно выложить на противень пергамент и смазать его сливочным маслом. В этот момент можно включить духовку на 180 С, чтобы она успела разогреться. После выложите овсяную массу на противень и равномерно распределите ее по всему листу пергамента. Далее следует снизить температуру до 160°С и поставить будущую гранолу запекаться на пол часа. Важно каждые 7 минут доставать противень и перемешивать смесь, чтобы она не превратилась в одну, хоть и румяную и привлекательную, но лепешку. Нужно, чтобы гранола пропеклась равномерно. Когда пройдет 30 минут и вы почувствуете нежный аромат свежей выпечки, можно доставать противень из духовки, снова перемешать и дать остыть.

Подавать блюдо можно, заправив молоком, кефиром, йогуртом или ряженкой. Здесь все зависит от ваших предпочтений.

Дополнительно можно украсить все шоколадом, фруктовым пюре, свежими фруктами или даже чиа-пудингом.

А если ты не привык(-ла) завтракать кашей, попробуй сырники с апельсиновым соусом. Читай рецепт на сайте Вікон. Мы знаем, как приготовить идеальные сырники с хрустящей корочкой.