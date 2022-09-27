Одна страва – безліч варіацій: як приготувати гранолу в домашніх умовах

Вівсянка здається прісною, а борщем снідати настрою немає? Випити горнятко кави на сніданок це, звісно, завжди хороша ідея, проте якщо фантазія сьогодні відмовляє в ідеях, а хочеться з’їсти щось одночасно корисне, смачне та ще й красиве, то завжди врятує ситуацію гранола.
Це, практично та саме вівсянка, але запечена з медом та іншими приємними їстівними бонусами. До того ж якщо додати до неї, наприклад, льон, то страва сприятиме гарному травленню. Якщо ж вона буде містити ще й горіхи, то зможе позитивно вплинути на сон.
Розповідай вже, як її приготувати, могло промайнути у тебе в голові. Тому не зволікатиму.
У цьому пункті ви можете проявити трохи свою творчу натуру та поекспериментувати, вибравши що вам більше до вподоби.
Подавати страву можна, заправивши молоком, кефіром, йогуртом чи ряжанкою. Тут усе залежить від ваших уподобань.
Додатково можна прикрасити усе шоколадом, фруктовим пюре або свіжими фруктам чи навіть чіа-пудингом.
Додатково можна прикрасити усе шоколадом, фруктовим пюре або свіжими фруктам чи навіть чіа-пудингом.
А якщо ти не звик(-ла) снідати кашею, спробуй сирники з апельсиновим соусом. Рецепт вже є на сайті Вікон. Ми знаємо, як приготувати ідеальні сирники з хрусткою скоринкою.
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