Діти будуть у захваті: покроковий рецепт домашньої нутелли

Якщо діти постійно просять шоколадну пасту, а ти не певен(-а) у її якості та складі, пропонуємо рецепт домашньої нутелли. Він легкий, а інгредієнти точно є у тебе вдома. Дивись, як просто готується нутелла — рецепт.
Нутеллу вигадав італієць П’єтро Ферреро в 1940 році. А відколи після Другої світової війни почався дефіцит какао, його почали замінювали горіхами, яких у рідному для П’єтро місті Альбе було досхочу. Відтоді горіхово-шоколадна нутелла стала надпопулярною.
Щороку італійське виробництво виготовляє понад 179 тисяч тонн нутелли.
А якщо ти хочеш поласувати таким смаколиком, спробуй зробити його самостійно. Домашня нутелла готується за кілька хвилин. За консистенцією і смаком вона буде схожа на справжню, але для цього найкраще дотримуватись рецепту.
Для приготування нутелли тобі знадобиться:
Приготування
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