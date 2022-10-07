Діти будуть у захваті: покроковий рецепт домашньої нутелли

Якщо діти постійно просять шоколадну пасту, а ти не певен(-а) у її якості та складі, пропонуємо рецепт домашньої нутелли. Він легкий, а інгредієнти точно є у тебе вдома. Дивись, як просто готується нутелла — рецепт.

Нутелла — історія створення

Нутеллу вигадав італієць П’єтро Ферреро в 1940 році. А відколи після Другої світової війни почався дефіцит какао, його почали замінювали горіхами, яких у рідному для П’єтро місті Альбе було досхочу. Відтоді горіхово-шоколадна нутелла стала надпопулярною.

Щороку італійське виробництво виготовляє понад 179 тисяч тонн нутелли.

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А якщо ти хочеш поласувати таким смаколиком, спробуй зробити його самостійно. Домашня нутелла готується за кілька хвилин. За консистенцією і смаком вона буде схожа на справжню, але для цього найкраще дотримуватись рецепту.

Нутелла — рецепт покроково

Для приготування нутелли тобі знадобиться:

Молоко — 200 мл

Цукор (або цукрова пудра) — 150 г

Какао-порошок — 75 г

Горіхи — 50 г

Масло — 100 г

Приготування

Цукор та какао висип у миску або банку, в якій зберігатиметься нутелла. Ретельно перемішай, щоб не було грудочок. Вилий у суміш молоко. Добре розмішай, а потім збий блендером до розчинення цукру. Далі додай розтоплене масло і продовжуй збивати. Має вийти густина майонезу. Подрібни горіхи та висип їх до шоколадної пасти. Готову шоколадну пасту залиш у холодильнику на ніч.

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