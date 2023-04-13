Чтобы было много и хватило всем! Рецепт пасхальных куличей на один литр молока

Совсем скоро наступит Пасха по восточному обряду. Хозяйки уже готовят тесто на пасхальные куличи. Кто-то делает всего одну или две паски, а кто-то много, ведь хочет угостить друзей, коллег, близких и родных.

Пасхальные куличи пекутся с любовью и добрым и чистым сердцем, в тишине и спокойствии. Поэтому, когда даришь их кому-то, считается, что они дарят добро и счастье. Но чтобы пасхальных куличей было много, нужно замесить немало теста. Мы расскажем рецепт паски на один литр молока.

Рецепт пасхальных куличей на один литр молока

Ингредиенты:

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молоко — 1 л

дрожжи — 150 г

мука пшеничная — 2,5 кг

сахар — 1 кг

масло сливочное — 500 г

яйцо — 13 шт

изюм — 250 г

цукаты — 100 г

ванилин — 1 пакетик

коньяк — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

Приготовление пасхальных куличей на один литр молока

Прежде всего, надо подготовить опару для теста. Это делается для того, чтобы куличи были пышными. В миске надо смешать глубокую десять куриных и три желтка, добавить сахар и хорошо все перемешать до однородного состояния, но чтобы не было пены.

Потом в другой миске смешать теплое молоко (35-45°С) и дрожжи. Добавить растопленной сливочное масло и перемешать. Добавить эту смесь к взбитым яйцам и хорошо перемешать.

Эту опару надо накрыть крышкой или полотенцем и оставить в теплом месте на два часа. Потом понемногу добавлять в опару просеянную муку и перемешивать тесто ложкой. Добавить ванильный сахар, соль и коньяк.

Алкоголь придаст тесту хорошую пористость и мягкость.

Далее нужно тщательно вымесить тесто руками, накрыть его полотенцем и снова поставить на два часа в теплое место. Оно должно в два раза увеличиться в объеме.

Пока тесто подходит, можно приготовить сухофрукты и яичную глазурь. Сухофрукты нужно залить кипятком на 20 минут, а потом выдавить лишнюю воду и добавлять в тесто, когда оно подошло.

Снова вымесить тесто руками. Наполнить им формочки на ⅓, их предварительно смазать сливочным маслом. Оставить тесто еще на 40 минут.

Затем выпекать куличи в разогретой до 180°С духовке около 20 минут, потом еще около 40 минут при температуре 170°С.

Готовые куличи достать из духовки, дать немного остыть и украшать на свой вкус. Пасхальные куличи на один литр молока готовы, их можно дарить друзьям и близким.

Тесто является основой удачной выпечки. Ранtе мы рассказывали, как приготовить кулич из александрийского теста.

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