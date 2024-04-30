Быстро, просто, по-современному: как приготовить паску в мультиварке — рецепт

В этом году не у всех есть праздничное настроение — и это нормально в современных условиях. Если у тебя нет времени, желания или навыков приготовления паски по классическому рецепту в духовой печи, можешь попробовать приготовить паску в мультиварке.

Как приготовить паску в мультиварке — рассказываем в материале.

Паска в мультиварке: рецепт

Приготовление паски в мультиварке значительно сэкономит тебе время. К тому же мультиварка будет контролировать температурный режим и время выпекания, так что паска получится замечательной.

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Что понадобится для выпечки паски в мультиварке, объясняем далее.

Паска в мультиварке: ингредиенты

Молоко — 120 мл;

Мука пшеничная — 200 – 300 г;

Сахар — 100 г;

Сливочное масло — 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сметана — 1 ст. л;

Соль — 1/2 ч. л;

Сухие дрожжи — 3 ч. л;

Ванильный сахар — 10 г;

Изюм — 80 г;

Клюква — 50 г;

Цукаты — 80 г.

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Как приготовить паску в мультиварке

В большой миске соедини дрожжи с теплым молоком и сахаром. Тщательно размешай ингредиенты, накрой пищевой плёнкой и дай смеси постоять. Через сито просей муку и следи, чтобы она не была с комочками. Добавь муку малыми порциями в опару, постоянно помешивая тесто. Пока тесто сходит, замочи цукаты, изюм и клюкву водой. Они должны набухнуть, чтобы не впитывали влагу с паски во время выпечки. Бумажным полотенцем убери лишнюю влагу и добавь сухофрукты к тесту. Взбей яйца в пену и добавь к тесту. Добавь ваниль, еще немного муки, сметану и масло комнатной температуры и вымеси тесто. На два часа отставь тесто в теплое место. За это время нужно два или три раза помять тесто и снова накрыть его. Смажь бумажную форму для кулича маслом, заполни на половину тестом и поставь в чашу мультиварки. Включи режим “Подогрев” на 20 минут. Затем выключи мультиварку и дай паске отстояться 15 минут. Через это время включай режим “Выпечка” и выпекай кулич в течение 1 часа 40 минут. После этого готовая паска должна еще 20 минут постоять под закрытой крышкой мультиварки.

Испечь паску можно также и в хлебопечке! Рецепт такой паски мы писали в нашем другом материале.

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