Еда и рецепты

Чтобы не терять время: быстрый и вкусный рецепт кулича в хлебопечке

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 марта 2023, 19:15
паска в хлібопічці рецепт
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати
Что делать, если родственник умер за границей? Особенности репатриации тела в Украину — документы и цена
Паспорт
Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы
Чи можна схуднути за допомогою води - пояснює дієтологиня
Похудеть с помощью воды: миф или правда? Диетолог объяснила влияние воды на организм человека
Смотреть больше

Материалы по теме

Тефтельки
Забудь о столовой, это не тот рецепт. Сочные тефтели от Алисы Купер
Пасха
Когда отмечают Пасху 2023 по западному обряду и в чем отличия
пісні булочки з маком
Не отказывайся от сладенького во время поста: рецепт постных булочек с маком и орехами
вівсяне печиво
Овсяное печенье для желудка и души: идеальный рецепт от Лизы Глинской

Видео
0:04:10
Изюм новости

Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике врага: карта боевых действий в Украине 17 марта в режиме онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Оккупанты уничтожают Авдеевку постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами: какая ситуация в городе и как живут местные
0:04:16
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії
Весь театр — куча камней, и они кричат! Истории выживших во время авиаудара по драмтеатру Мариуполя
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня
Какая ситуация в Бахмуте сегодня: о сбитом вражеском самолете и усложненной логистике
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
0:03:50
Сувениры из российской техники
Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Больше видео
Как правильно сажать клубнику
Читать дальше
Постараться сейчас, чтобы насладиться летом: как правильно сажать клубнику
Холестерин: чому підвищується та як його знизити самостійно
Читать дальше
Вся правда о холестерине: каким он бывает и что есть, чтобы он не повышался

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь