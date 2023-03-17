Чтобы не терять время: быстрый и вкусный рецепт кулича в хлебопечке

Приготовление кулича — это целый ритуальный процесс к Пасхе. Однако он не может похвастаться скоростью, поэтому многие выбирают магазинные паски, а не пекут их самостоятельно.
Верить в суеверия или нет — дело каждого, но все же домашняя выпечка всегда лучше, вкуснее и полезнее, чем магазинная.
Если использовать хлебопечку, то выпекание перестанет занимать много времени и нервов. Рецепт вкусной паски в хлебопечке ты найдешь в материале.
Для приготовления паски в хлебопечке тебе понадобится стандартный набор ингредиентов для теста, а именно:
Чтобы кулич поднялся и был пышным, важно, чтобы все используемые продукты были теплыми, не ниже комнатной температуры.
Чтобы приготовить тесто, растопи сливочное масло и добавь в горячую смесь молоко. Яйца взбей с сахаром, цедрой лимона и ванилином до появления белой пенки.
В емкость от хлебопечки влей смесь масла с молоком, добавь в нее взбитые с другими ингредиентами яйца, затем соль, муку и только поверх всего положи дрожжи.
Важно добавить дрожжи в конце, чтобы они не соединились с молоком и яйцами.
Важно добавить дрожжи в конце, чтобы они не соединились с молоком и яйцами.
Тесто готово, остается отправить будущую паску в хлебопечку и установить режим сдобной выпечки или сладкой выпечки.
Когда хлебопечка подаст сигнал, что выпечка готова, посыпь кулич орешками и курагой. Можешь оставить паску еще на несколько минут, чтобы она подрумянилась.
После того как кулич будет готов, следует дать ему время остыть, а затем смазать глазурью или посыпать сахарной пудрой и кокосовой стружкой.
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