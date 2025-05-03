Бум на ирландский мох: стоит ли добавлять водоросли в свой рацион

Еще вчера его можно было найти только на скалистых побережьях Ирландии, а сегодня — в каждом втором посте в соцсетях.

Ирландский мох стремительно стал новой звездой здорового питания: его добавляют в смузи, наносят на кожу и даже используют в челленджах. Но действительно ли эта слизистая водоросль — ключ к вечной молодости и стройности, или это очередной маркетинговый трюк? Узнай прямо сейчас в нашем материале!

Ирландский мох: что это такое

Ирландский мох — это разновидность красных водорослей, растущая на побережьях Атлантики, а также в водах Азии, Южной Америки и Африки.

По данным BBC News Украина, его ценят за содержание каррагинана — вещества, которое используют в пищевой промышленности как естественный загуститель в мороженом, молочных продуктах и желе. Морской мох собирают уже около 14 тыс. лет.

Преимущества и риски ирландского мха

Хотя в соцсетях морской мох активно рекламируют как суперфуд, эксперты призывают быть осторожными с выводами.

Мы мало знаем о каких-то конкретных преимуществах потребления морского мха для здоровья человека, — сказала пресс-секретарь Британского фонда питания Бриджит Бенелам.

Он богат железом, магнием, йодом и антиоксидантами, которые могут способствовать укреплению иммунитета и здоровью кожи. Также ученая Лиа де Соуза-Томас отметила, что “существуют и прямые доказательства того, что потребление морского мха улучшает состояние кожи или внешний вид“. Однако большинство исследований фокусируются на его внешнем, а не внутреннем применении.

К тому же, ирландский мох содержит пребиотики, которые могут положительно влиять на микробиом кишечника. Однако избыток йода в водоросли может вызвать проблемы со щитовидной железой.

Нельзя есть больше рекомендованного количества на упаковке, — предостерегла Бриджит Бенелам.

Еще одна опасность — возможное накопление тяжелых металлов, поскольку водоросли поглощают вещества из воды.

Поэтому специалисты посоветовали рассматривать морской мох как полезное дополнение к сбалансированному питанию. Да и прежде чем спешить за трендами TikTok, стоит помнить: секрет настоящего здоровья не в одном продукте, а в мудром балансе всего, что мы потребляем.

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