Бум на ірландський мох: чи варто додавати водорості у свій раціон

Ще вчора його можна було знайти лише на скелястих узбережжях Ірландії, а сьогодні — у кожному другому дописі в соцмережах.

Ірландський мох стрімко став новою зіркою здорового харчування: його додають у смузі, наносять на шкіру та навіть використовують у челенджах. Але чи справді ця слизька водорість — ключ до вічної молодості та стрункості, чи це черговий маркетинговий трюк? Дізнайся просто зараз у нашому матеріалі!

Ірландський мох: що це таке

Ірландський мох — це різновид червоних водоростей, що росте на узбережжях Атлантики, а також у водах Азії, Південної Америки та Африки.

За даними BBC News Україна, його цінують за вміст карагенану — речовини, яку використовують у харчовій промисловості як природний загусник у морозиві, молочних продуктах і желе. Морський мох збирають вже близько 14 тис. років.

Переваги й ризики ірландського моху

Хоча в соцмережах морський мох активно рекламують як суперфуд, експерти закликають бути обережними з висновками.

Ми мало знаємо про якісь конкретні переваги споживання морського моху для здоров’я людини, — сказала прессекретарка Британського фонду харчування Бріджит Бенелам.

Він багатий на залізо, магній, йод та антиоксиданти, що можуть сприяти зміцненню імунітету і здоров’ю шкіри. Також вчена Ліа де Соуза-Томас наголосила, що “існують й прямі докази того, що споживання морського моху покращує стан шкіри або зовнішній вигляд”. Проте більшість досліджень фокусуються на його зовнішньому, а не внутрішньому застосуванні.

До того ж, ірландський мох містить пребіотики, які можуть позитивно впливати на мікробіом кишківника. Проте надлишок йоду у водорості може спричинити проблеми із щитоподібною залозою.

Не можна їсти більше рекомендованої кількості на упаковці, — застерегла Бріджит Бенелам.

Ще одна небезпека — можливе накопичення важких металів, оскільки водорості поглинають речовини з води.

Через це фахівці порадили розглядати морський мох як корисне доповнення до збалансованого харчування. Та й перш ніж поспішати за трендами TikTok, варто пам’ятати: секрет справжнього здоров’я не в одному продукті, а в мудрому балансі всього, що ми споживаємо.

Також читай про найкорисніші продукти для кишківника.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.