Медузы вместо устриц: как глобальное потепление изменит наше питание

Кажется, глобальное потепление — это что-то далекое, что касается таяния ледников или повышения уровня океана… Но на самом деле последствия климатических изменений связаны и с нашим питанием!

Ухудшение качества любимых продуктов, дефицит рыбы, вредная зелень и даже жара, которая выгоняет пекарей с кухонь — все это уже реальность. Суспільне Культура собрало пять ключевых изменений, которые вскоре могут кардинально повлиять на наше питание.

Любимые чай и вино — под угрозой

Повышение температуры и обильные осадки, вызванные изменением климата, уже влияют на выращивание чая в Азии. В регионах, таких как Юньнань (Китай), Ассам (Индия) и Япония, вкус чая становится менее насыщенным из-за чрезмерной влажности, а перепады температуры вредят урожаям.

В частности, пострадал легендарный сорт Лун Цзин. Похожая ситуация в виноделии: виноград, который веками рос в традиционных регионах, больше не дает привычного урожая. Фермеры вынуждены выбирать между стабильностью и вкусом, хотя появляются и новые зоны виноделия — там, где раньше было слишком холодно.

Снижение питательности продуктов

Также глобальное потепление угрожает не только количеству пищи, но и ее качеству. Культуры, богатые витамином A, цинком и железом, становятся менее урожайными. Уже сейчас у 2 миллиардов людей есть дефицит микроэлементов в рационе, а дети — самая уязвимая группа. К тому же, в зоне риска — наши любимые продукты и напитки: кофе, какао, бананы. Ученые прогнозируют, что крупнейшие поставщики бананов могут вскоре вообще потерять возможность их выращивать.

Медузы как деликатес

Мировой океан нагревается, и традиционные виды рыбы, например тунец или лосось, ищут прохладные воды. Их вылов усложняется, а в океанах массово размножаются медузы и кальмары, которые лучше адаптируются к новым условиям. В то же время моллюски, в частности устрицы и мидии, не выдерживают тепла и погибают или заражаются биотоксинами.

Именно поэтому в будущем морской деликатес может означать совсем другие блюда, скажем — хрустящие слайсы маринованной медузы!

Еда — все чаще источник отравления

В условиях более высокой температуры и влажности бактерии, вызывающие пищевые отравления, быстрее размножаются и сложнее уничтожаются. Особенно это касается зелени: салата, шпината, латука. Проблема осложняется и тем, что бактерии становятся более устойчивыми к антибиотикам. Поэтому мытье овощей — больше не привычка, а необходимость.

Из-за жары поваров становится все меньше

Климатические изменения влияют не только на саму пищу, но и на тех, кто ее готовит. Жара в кухнях достигает критических уровней, особенно в южных регионах США. Работники массово увольняются, потому что пребывание у печи становится физически опасным.

Пекари жалуются: тесто ферментируется слишком быстро, а кухни превращаются в сауны. Небольшие заведения, где нет возможности модернизировать технику, вынуждены закрываться или работать в экстремальных условиях.

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