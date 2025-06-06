Стиль жизни Еда и рецепты

Медузы вместо устриц: как глобальное потепление изменит наше питание

Анастасия Жиденко, редактор сайта 06 июня 2025, 20:00
глобальное потепление
Фото Pexels

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