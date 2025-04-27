Рис будет провоцировать рак? Почему в крупе каждый год находят все больше мышьяка

Не секрет, что наша планета уже давно страдает от глобального потепления. Многие факторы заметно уже — начинают вымирать редкие животные, каждое лето и весну появляются новые температурные рекорды, случаются разнообразные погодные катаклизмы.

Совсем скоро последствия глобального потепления смогут прямо влиять на нашу пищу. А в частности, на рис. Прогнозы климатологов неутешительны: увеличение количества парниковых газов будет повышать токсичность риса. Рассказываем о таком явлении больше.

С потеплением будет расти количество мышьяка в рисе — данные исследования

В журнале The Lancet Planetary Health климатологи объяснили, что из-за нагревания планеты выращивание риса будет ежегодно меняться.

В частности, высокие температуры, увеличенные выбросы парникового газа и нагрев атмосферы будут провоцировать рост мышьяка в рисе.

Об этом рассказали исследователи из США и Китая. Шесть лет исследователи изучали, как именно потепление планеты влияет на продукты, которые мы едим. Исследователи самостоятельно выращивали рис и проверяли его на содержание мышьяка. Территории, на которых выращивался рис, подвергались разным выбросам углекислого газа и температурам.

Учитывая, что рис растет в воде, и впитывает из нее все вещества, с потеплением количество ядовитого органического и неорганического мышьяка в рисе растет.

То, что происходит с рисом, из-за сложных биогеохимических процессов в почве, когда температура и CO2 растут, также происходит с неорганическим мышьяком. И именно этот неорганический мышьяк представляет наибольший риск для здоровья, — сказал профессор Колумбийского университета Льюис Зиска.

Из-за глобального потепления происходит в том числе и изменение биогеохимии почвы, что способствует накоплению мышьяка.

Исследователи прогнозируют, что к 2050 году из-за потребления риса с повышенным количеством мышьяка у большого количества жителей Восточной и Юго-Восточной Азии могут развиться тяжелые болезни. В частности, могут увеличиться случаи рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Данные исследования также указывают на то, что сейчас следует искать способы смягчения влияния мышьяка на рис во время климатических изменений. Для исследования использовали 28 генетически разнообразных сортов риса.

Неорганический мышьяк в организме человека может вызвать следующие болезни:

различные формы онкологии — рак кожи, легких, мочевого пузыря, почек или печени;

заболевания кожи — гиперпигментация, гипопигментация, кератоз, дерматит, бородавки, гиперкератоз и т.п.;

сердечно-сосудистые заболевания — инфаркт, инсульт, гипертония и т.п.;

неврологические расстройства — в частности энцефалопатия, нарушение когнитивных функций;

другие заболевания ЖКТ, печени, органов пищеварения.

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