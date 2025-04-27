Здоровье и красота

Рис будет провоцировать рак? Почему в крупе каждый год находят все больше мышьяка

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 апреля 2025, 13:00
количество мышьяка в рисе
Фото Unsplash
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