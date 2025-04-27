Здоров'я та краса

Рис провокуватиме рак? Чому у крупі щороку виявляють усе більше миш’яку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 13:00
кількість миш’яку в рисі
Фото Unsplash
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