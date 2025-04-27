Рис провокуватиме рак? Чому у крупі щороку виявляють усе більше миш’яку

Не є секретом факт, що наша планета вже давно страждає від глобального потепління. Чимало факторів помітно вже — починають вимирати рідкісні тварини, щоліта та щовесни з’являються нові температурні рекорди, трапляються різноманітні погодні катаклізми.

Зовсім скоро наслідки глобального потепління зможуть прямо впливати на нашу їжу. А зокрема на рис. Прогнози кліматологів невтішні: збільшення кількості парникових газів підвищуватиме токсичність рису. Розповідаємо про таке явище більше.

З потеплінням зростатиме кількість миш’яку в рисі — дані дослідження

У журналі The Lancet Planetary Health кліматологи пояснили, що через нагрівання планети вирощування рису щороку змінюватиметься.

Зокрема високі температури, збільшені викиди парникового газу і нагрівання атмосфери провокуватимуть зростання миш’яку в рисі.

Про це розповіли дослідники зі США та Китаю. Шість років дослідники вивчали, як саме потепління планети впливає на продукти, які ми їмо. Дослідники самостійно вирощували рис та перевіряли його на вміст миш’яку. Території, на яких вирощувався рис, піддавали різним викидам вуглекислого газу та температурам.

З огляду на те, що рис росте у воді, і вбирає з неї всі речовини, з потеплінням кількість отруйного органічного та неорганічного миш’яку в рисі зростає.

Те, що відбувається з рисом, через складні біогеохімічні процеси в ґрунті, коли температура та CO2 зростають, також відбувається з неорганічним миш’яком. І саме цей неорганічний миш’як становить найбільший ризик для здоров’я, — сказав професор Колумбійського університету Льюїс Зіска.

Через глобальне потепління відбувається зокрема і зміна біогеохімії ґрунту, яка сприяє накопиченню миш’яку.

Дослідники прогнозують, що до 2050 року через споживання рису з підвищеною кількістю миш’яку у великої кількості жителів Східної та Південно-Східної Азії можуть розвинутися важкі хвороби. Зокрема можуть збільшитися випадки раку та серцево-судинних захворювань.

Дані дослідження також вказують на те, що нині потрібно шукати способи пом’якшення впливу миш’яку на рис під час кліматичних змін. Для дослідження використали 28 генетично різноманітних сортів рису.

Неорганічний миш’як в організмі людини може викликати такі хвороби:

різні форми онкології — зокрема рак шкіри, легень, сечового міхура, нирок чи печінки;

захворювання шкіри — гіперпігментація, гіпопігментація, кератоз, дерматит, бородавки, гіперкератоз тощо;

серцево-судинні захворювання — інфаркт, інсульт, гіпертонія тощо;

неврологічні розлади — зокрема енцефалопатія, порушення когнітивних функцій;

інші захворювання ШКТ, печінки, органів травлення.

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