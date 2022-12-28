Вкусная и невероятно полезная закуска: как приготовить заливной язык

В разгар новогодне-рождественских праздников все готовят такие вкусности, что уже и не знаешь, чем удивить родных и друзей. Если ты вспомнил(-а) о заливном свином языке, мы расскажем, как его приготовить быстро и просто. Читай рецепт в нашем материале.
Новогодние и рождественские застолья сложно представить без таких блюд, как заливной язык. Эта закуска не только очень вкусная, но и полезная, ведь язык хорошо усваивается и содержит в себе витамины группы B, марганец, кальций, магний и железо. Чем не повод приготовить заливной язык на праздники?
Понадобится
Приготовление говяжьего языка почти не отличается, но обращай внимание на вес мяса. Если свиной или говяжий язык до 1,5 кг, его нужно варить два часа. Если же язык весом 2 кг и больше, вари от трех часов.
Проверить мясо на готовность можно, проткнув его вилкой. Оно должно быть мягким, а выделяющийся сок — прозрачным.
Приготовление
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