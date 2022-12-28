Вкусная и невероятно полезная закуска: как приготовить заливной язык

В разгар новогодне-рождественских праздников все готовят такие вкусности, что уже и не знаешь, чем удивить родных и друзей. Если ты вспомнил(-а) о заливном свином языке, мы расскажем, как его приготовить быстро и просто. Читай рецепт в нашем материале.

Заливной язык: рецепт приготовления пошагово

Новогодние и рождественские застолья сложно представить без таких блюд, как заливной язык. Эта закуска не только очень вкусная, но и полезная, ведь язык хорошо усваивается и содержит в себе витамины группы B, марганец, кальций, магний и железо. Чем не повод приготовить заливной язык на праздники?

Понадобится

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Язык свиной или говяжий — 500 г

500 г Вода — 300 мл

300 мл Морковь — 50 г

50 г Сельдерей — 50 г

50 г Желатин — 20 г

20 г Зелень — по вкусу

по вкусу Приправы — по вкусу

Приготовление говяжьего языка почти не отличается, но обращай внимание на вес мяса. Если свиной или говяжий язык до 1,5 кг, его нужно варить два часа. Если же язык весом 2 кг и больше, вари от трех часов.

Проверить мясо на готовность можно, проткнув его вилкой. Оно должно быть мягким, а выделяющийся сок — прозрачным.

Приготовление

Морковь и сельдерей промой, нарежь и отвари 15–20 минут. Свиной язык хорошо помой. Залей водой в большой кастрюле, посоли, поперчи, добавь другие любимые приправы и отваривай два часа. После того как язык сварится, достань его из кастрюли и хорошо почисти от пленок и кожи. Нарежь мясо удобными кусочками. Бульон от языка процеди, а если хочешь сделать его светлее, возьми куриный белок, взбей его и добавь в еще горячий бульон. Затем вскипяти его и вари 4–5 минут. Желатин замочи в холодной воде на 40 минут или на 15, если у тебя быстрорастворимый. Воды нужно брать 200 мл. Подогрей, чтобы желатин растворился, процеди и добавь в бульон. Выбери тарелку, в которой будешь делать заливной язык. Нарезанный язык красиво выложи в тарелки в виде цветочка или другого узора. Добавь отварную и нарезанную кружочками морковь и сельдерей. Заливай теплым бульоном свиной язык. При необходимости добавь соль и перец. Ставь в холодильник тарелки с заливным языком на ночь или на 4–5 часов. Нарежь зелень. Укрась застывший заливной язык зеленью и подавай к праздничному столу.

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