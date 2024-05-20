Крабовый салат по классической рецептуре: как приготовить быстро и легко

В холодильнике лежат крабовые палочки — их всегда можно использовать для салата с кукурузой! Для него понадобятся самые простые ингредиенты и совсем немного твоего времени. Как приготовить классический крабовый салат без риса — рассказываем дальше в материале
Существует множество вариантов приготовления крабового салата — часто его готовят с добавлением риса. Однако салат с крабовыми палочками, кукурузой и капустой — легче и весеннее.
Рассказываем в материале, как приготовить классический крабовый салат без риса и с кукурузой.
Многие любят классический салат Цезарь: его также готовят с рыбой, морепродуктами или мясом. Рецепт салата Цезарь с курицей мы писали в нашем другом материале.
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