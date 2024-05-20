Крабовый салат по классической рецептуре: как приготовить быстро и легко

В холодильнике лежат крабовые палочки — их всегда можно использовать для салата с кукурузой! Для него понадобятся самые простые ингредиенты и совсем немного твоего времени. Как приготовить классический крабовый салат без риса — рассказываем дальше в материале

Крабовый салат: рецепт классический

Существует множество вариантов приготовления крабового салата — часто его готовят с добавлением риса. Однако салат с крабовыми палочками, кукурузой и капустой — легче и весеннее.

Рассказываем в материале, как приготовить классический крабовый салат без риса и с кукурузой.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

кукуруза консервированная — полбанки.

огурец свежий — 1 шт.

салат Айсберг — 50 г

крабовые палочки — 200 г

майонез или йогурт без вкуса — 2 ст. л

соль и перец — по вкусу

зелень — пучок

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Приготовление:

Отвари яйца до крутости и охлади. Процеди кукурузу от жидкости и высыпь в емкость. Крабовые палочки нарежь на кусочки и добавь к кукурузе. Огурец вымой, очисти от кожуры и нарежь на кубики, добавь к салату. Салат промой и хорошо струси от лишней воды. Нарежь Айсберг и добавь к овощам. Яйца нарежь на кубики и добавь в салат, хорошо перемешай все ингредиенты. Добавь в салат зелень, соль и перец, майонез или йогурт и перемешай.

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