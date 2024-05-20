Крабовий салат за класичною рецептурою: як приготувати швидко та легко

У холодильнику лежать крабові палички — їх завжди можна використати для салату з кукурудзою! Для нього знадобляться найпростіші інгредієнти та зовсім трохи твого часу. Як приготувати класичний крабовий салат без рису — розповідаємо далі у матеріалі.
Існує безліч варіантів приготування крабового салату — часто його готують з додаванням рису. Однак салат з крабовими паличками, кукурудзою та капустою є легшим та більш весняним.
Розповідаємо далі у матеріалі, як приготувати класичний крабовий салат без рису та з кукурудзою.
Чимало хто обожнює класичний салат Цезар: його також готують з рибою, морепродуктами або й мʼясом. Рецепт салату Цезар з куркою ми писали в нашому іншому матеріалі.
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