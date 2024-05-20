Крабовий салат за класичною рецептурою: як приготувати швидко та легко

У холодильнику лежать крабові палички — їх завжди можна використати для салату з кукурудзою! Для нього знадобляться найпростіші інгредієнти та зовсім трохи твого часу. Як приготувати класичний крабовий салат без рису — розповідаємо далі у матеріалі.

Крабовий салат: рецепт класичний

Існує безліч варіантів приготування крабового салату — часто його готують з додаванням рису. Однак салат з крабовими паличками, кукурудзою та капустою є легшим та більш весняним.

Розповідаємо далі у матеріалі, як приготувати класичний крабовий салат без рису та з кукурудзою.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.

кукурудза консервована — півбанки

огірок свіжий — 1 шт.

салат Айсберг — 50 г

крабові палички — 200 г

майонез або йогурт без смаку — 2 ст. л

сіль та перець — на смак

зелень — дрібка

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Приготування:

Відвари яйця до крутості та охолоди. Проціди кукурудзу від рідини та висип її у місткість. Крабові палички наріж на шматочки та додай до кукурудзи. Огірок помий, почисть від шкірки та наріж на кубики, додай до салату. Салат помий та добре струси від зайвої води. Наріж Айсберг та додай до овочів. Яйця наріж на кубики й додай у салат, добре перемішай усі інгредієнти. Додай до салату зелень, сіль та перець, майонез або йогурт та перемішай.

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