Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою

Обираєш його за гармонійне поєднання смаку чи зовнішній вигляд? Салат Цезар усюди підходить. Якщо ти давно хотів(-ла) навчитися його готувати, ми розповідаємо про класичний рецепт салату Цезар із куркою. Читай та зберігай!
Головний секрет салату Цезар — правильно приготована курка. Тому учасниця п’ятого сезону МастерШеф Катерина Велика розповіла, як це зробити. Для курки необхідний спеціальний маринад, приготувати який зовсім нескладно.
А чи знаєш ти, що назва салату походить не від імені Юлія Цезаря? Автором страви став американський кулінар італійського походження Цезар Кардіні. За легендою він винайшов рецепт тоді, коли на кухні майже нічого не залишилось, а повна зала відвідувачів чекала їжі.
Оригінальний рецепт складався з цілого листя салату, яке гості мали підняти за стебло і з’їсти руками; варених яєць та італійської оливкової олії.
Знадобиться
Інгредієнти для маринаду
Фото: Pexels
Для соусу
Раніше ми розповідали, як приготувати грецький салат.
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