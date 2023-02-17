Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою

Обираєш його за гармонійне поєднання смаку чи зовнішній вигляд? Салат Цезар усюди підходить. Якщо ти давно хотів(-ла) навчитися його готувати, ми розповідаємо про класичний рецепт салату Цезар із куркою. Читай та зберігай!

Салат Цезар — класичний рецепт покроково

Головний секрет салату Цезар — правильно приготована курка. Тому учасниця п’ятого сезону МастерШеф Катерина Велика розповіла, як це зробити. Для курки необхідний спеціальний маринад, приготувати який зовсім нескладно.

А чи знаєш ти, що назва салату походить не від імені Юлія Цезаря? Автором страви став американський кулінар італійського походження Цезар Кардіні. За легендою він винайшов рецепт тоді, коли на кухні майже нічого не залишилось, а повна зала відвідувачів чекала їжі.

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Оригінальний рецепт складався з цілого листя салату, яке гості мали підняти за стебло і з’їсти руками; варених яєць та італійської оливкової олії.

Знадобиться

Помідор — 2 шт.

Перепелині яйця — 10 шт.

Багет — 1 шт.

Листя салату

Куряча грудка — 200 г

Інгредієнти для маринаду

Соєвий соус — 4 ст. л.

Коріандр — 0,5 ч. л.

Сухий імбир — 0,5 ч. л.

Часник — 3 зубчики

Олія — 5 ст. л.

Гірчиця — 1 ст. л.

Для соусу

Яйце — 1 шт.

Соняшникова олія — 150 мл

Гірчиця — 10 г

Пармезан — 30 г

Соєвий соус — 2 ст. л.

Часник — 1 зубчик

Салат Цезар з куркою: простий рецепт

Збий у блендері інгредієнти для маринаду — соєвий соус, коріандр, сухий імбир, часник, олію та гірчицю. Курячу грудку розріж уздовж на кілька частин та залий маринадом. Залиш на дві години, а ще краще — на ніч. Обсмаж курку. Щоб приготувати соус, збий у блендері яйце з гірчицею, поступово додай олію. Збий ще раз та додай пармезан, соєвий соус та часник. Збий блендером. Наріж багет кубиками та запікай у духовці до рум’яності. Помідори наріж дрібними кубиками, а перепелині яйця — навпіл. У тарілку поклади листя салату, курку, овочі, яйця та сухарики. Заправ салат Цезар соусом. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати грецький салат.

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