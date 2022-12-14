Класика і нічого зайвого — як приготувати грецький салат

Грецький салат — один з найпопулярніших салатів у світі. Поєднання простих та відомих овочів разом із солонуватим смаком фети й кислинкою оливок залишається фаворитом мільйонів людей.
Дехто пробує видозмінювати грецький салат й додає нові інгредієнти, але класика залишається найкращою. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом грецького салату.
Інгредієнти для грецького салату:
Фету нарізати кубиками й покласти в миску в останню чергу. Якщо готуєш салат порціями, то слід викласти сир зверху овочів.
Фету нарізати кубиками й покласти в миску в останню чергу. Якщо готуєш салат порціями, то слід викласти сир зверху овочів.
Класичний грецький салат вже на твоєму столі.
Грецький салат може стати однією зі страв на новорічному столі, а прикрасить його перевернутий мандариновий пиріг. Раніше ми розповідали, як його приготувати.
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