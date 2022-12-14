Класика і нічого зайвого — як приготувати грецький салат

Грецький салат — один з найпопулярніших салатів у світі. Поєднання простих та відомих овочів разом із солонуватим смаком фети й кислинкою оливок залишається фаворитом мільйонів людей.

Дехто пробує видозмінювати грецький салат й додає нові інгредієнти, але класика залишається найкращою. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом грецького салату.

Як приготувати грецький салат

Інгредієнти для грецького салату:

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200 г томатів чері або 2 томати

1 великий огірок

1 солодкий перець

½ червоної цибулі

50 г оливок без кісточок

200 г сиру фета

1-2 ч. л. орегано

3-4 ст. л. оливкової олії

сіль до смаку

Приготування грецького салату

Усі інгредієнти салату треба нарізати приблизно однаковими шматочками й покласти у глибоку миску. Шкірку огірка, за бажанням, можна очистити. Цибулю нарізати півкільцями.

У традиційному рецепті грецького салату використовується зелений солодкий перець, але можна замінити його червоним, помаранчевим або жовтим.

Фету нарізати кубиками й покласти в миску в останню чергу. Якщо готуєш салат порціями, то слід викласти сир зверху овочів.

Додати оливки без кісточок й посипати салат сухим орегано. Заправити усе оливковою олією. Перемішати, використовуючи дві ложки.

Важливо: салат посоли в кінці. Адже, якщо посолити відразу, овочі пустять сік. Також фета й оливки солоні, тому спершу варто спробувати салат, а потім додавати сіль.

Класичний грецький салат вже на твоєму столі.

Грецький салат може стати однією зі страв на новорічному столі, а прикрасить його перевернутий мандариновий пиріг. Раніше ми розповідали, як його приготувати.

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