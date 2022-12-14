Классика и ничего лишнего — как приготовить греческий салат

Греческий салат — один из самых популярных салатов в мире. Сочетание простых овощей вместе с соленым вкусом феты и кислинкой оливок остается фаворитом миллионов людей.
Некоторые пробуют видоизменять греческий салат и добавляют новые ингредиенты, но классика остается непревзойденной. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом греческого салата.
Ингредиенты для греческого салата:
Фету нарезать кубиками и положить в миску в последнюю очередь. Если готовишь салат порциями, то следует выложить сыр сверху овощей.
Фету нарезать кубиками и положить в миску в последнюю очередь. Если готовишь салат порциями, то следует выложить сыр сверху овощей.
Классический греческий салат уже на твоем столе.
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