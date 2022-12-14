Классика и ничего лишнего — как приготовить греческий салат

Греческий салат — один из самых популярных салатов в мире. Сочетание простых овощей вместе с соленым вкусом феты и кислинкой оливок остается фаворитом миллионов людей.

Некоторые пробуют видоизменять греческий салат и добавляют новые ингредиенты, но классика остается непревзойденной. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом греческого салата.

Как приготовить греческий салат

Ингредиенты для греческого салата:

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200 г томатов черри или 2 томата

1 большой огурец

1 сладкий перец

½ красного лука

50 г оливок без косточек

200 г сыра фета

1-2 ч. л. орегано

3-4 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление греческого салата

Все ингредиенты салата следует нарезать примерно одинаковыми кусочками и положить в глубокую миску. Кожицу огурца, по желанию, можно очистить. Лук нарезать полукольцами.

В традиционном рецепте греческого салата используется сладкий зеленый перец, но можно заменить его красным, оранжевым или желтым.

Фету нарезать кубиками и положить в миску в последнюю очередь. Если готовишь салат порциями, то следует выложить сыр сверху овощей.

Добавить оливки без косточек и посыпать салат сухим орегано. Заправить все оливковым маслом. Перемешать, используя две ложки.

Важно: салат посоли в конце. Ведь если посолить сразу, овощи пустят сок. Также фета и оливки соленые, поэтому сперва следует попробовать салат, а затем добавлять соль.

Классический греческий салат уже на твоем столе.

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