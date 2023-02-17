Его слава бежит впереди: как приготовить салат Цезарь с курицей

Выбираешь его за гармоничное сочетание вкуса или внешний вид? Салат Цезарь всюду подходит. Если ты давно хотел(-а) научиться его готовить, мы рассказываем о классическом рецепте салата Цезарь с курицей. Читай и сохраняй!
Главный секрет салата Цезарь — правильно приготовленная курица. Поэтому участница пятого сезона МастерШеф Екатерина Великая рассказала, как это сделать. Для курицы нужен специальный маринад, приготовить который совсем не сложно.
А знаешь ли ты, что название салата происходит не от имени Юлия Цезаря? Автором блюда стал американский кулинар итальянского происхождения Цезарь Кардини. По легенде он изобрел рецепт тогда, когда на кухне почти ничего не осталось, а полный зал посетителей ждал еды.
Оригинальный рецепт состоял из целых листков салата, которые гости должны были приподнять за стебель и съесть руками; вареных яиц и итальянского оливкового масла.
Понадобится
Ингредиенты для маринада
Фото: Pexels
Для соуса
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