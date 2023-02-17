Его слава бежит впереди: как приготовить салат Цезарь с курицей

Выбираешь его за гармоничное сочетание вкуса или внешний вид? Салат Цезарь всюду подходит. Если ты давно хотел(-а) научиться его готовить, мы рассказываем о классическом рецепте салата Цезарь с курицей. Читай и сохраняй!

Салат Цезарь — классический рецепт пошагово

Главный секрет салата Цезарь — правильно приготовленная курица. Поэтому участница пятого сезона МастерШеф Екатерина Великая рассказала, как это сделать. Для курицы нужен специальный маринад, приготовить который совсем не сложно.

А знаешь ли ты, что название салата происходит не от имени Юлия Цезаря? Автором блюда стал американский кулинар итальянского происхождения Цезарь Кардини. По легенде он изобрел рецепт тогда, когда на кухне почти ничего не осталось, а полный зал посетителей ждал еды.

Сейчас также смотрят

Оригинальный рецепт состоял из целых листков салата, которые гости должны были приподнять за стебель и съесть руками; вареных яиц и итальянского оливкового масла.

Понадобится

Помидор — 2 шт.

Перепелиные яйца — 10 шт.

Багет — 1 шт.

Листья салата

Куриная грудка — 200 г

Ингредиенты для маринада

Соевый соус — 4 ст. л.

Кориандр — 0,5 ч. л.

Сухой имбирь — 0,5 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Масло растительное — 5 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Для соуса

Яйцо — 1 шт.

Подсолнечное масло — 150 мл

Горчица — 10 г

Пармезан — 30 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Салат Цезарь с курицей: простой рецепт

Взбей в блендере ингредиенты для маринада — соевый соус, кориандр, сухой имбирь, чеснок, масло и горчицу. Куриную грудку разрежь вдоль на несколько частей и залей маринадом. Оставь на два часа, а еще лучше — на ночь. Обжарь курицу. Чтобы приготовить соус, взбей в блендере яйцо с горчицей, постепенно добавь растительное масло. Взбей еще раз и добавь пармезан, соевый соус и чеснок. Взбей блендером. Нарежь багет кубиками и запеки в духовке до румяности. Помидоры нарежь мелкими кубиками, а перепелиные яйца — пополам. В тарелку положи листья салата, курицу, овощи, яйца и сухарики. Заправь салат Цезарь соусом. Готово!

Ранее мы рассказывали, как приготовить греческий салат.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!