Оригінальний крабовий салат з чорним рисом: швидко, просто, поживно

Без крабового салату не може обійтися жодне сімейне застілля. Завдяки своїм смаковим принадам він отримав почесне місце за столом, тож інші страви не зможуть його змістити.

Однак може набриднути з року в рік їсти ту саму варіацію салату з крабовими паличками. Коли навіть форма кубиків, якими нарізані продукти, не змінюється, ти розумієш: настав час для нового.

Відомий американський фуд-блогер Albert Cancook поділився оригінальним рецептом. Його крабовий салат зберіг основну рецептуру, але кухар додав незвичний інгредієнт та змінив нарізку.

Інгредієнти для крабового салату:

пачка крабових паличок

довгий огірок

морквина

салат айсберг

чорний рис (або замінити його на обсмажене кунжутне насіння).

Для заправки тобі знадобиться:

Майонез — ¼ скл. Лимонний сік — 2 ч. л. Олія смаженого кунжуту — 1 ч. л.

Рецепт крабового салату

Ретельно вимий та наріж крабові палички, моркву та огірок тонкою соломкою. Висип усі нарізані інгредієнти у салатницю, додай туди салат айсберг та перемішай. Поклади кунжутне насіння або чорний рис у сито й підсмаж у фритюрниці. Якщо готуватимеш салат з рисом, то перед обсмажуванням його треба довести до готовності. Після обсмажування у фритюрі рис або кунжут треба викласти на паперовий рушник, вимокнути від зайвого масла й додати до салату. Для заправки змішай майонез, лимонний сік та олію обсмаженого кунжуту, ретельно перемішай до однорідності консистенції та полий нею крабовий салат.

Вуаля, можна подавати до столу.

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