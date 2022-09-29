Оригінальний крабовий салат з чорним рисом: швидко, просто, поживно

Без крабового салату не може обійтися жодне сімейне застілля. Завдяки своїм смаковим принадам він отримав почесне місце за столом, тож інші страви не зможуть його змістити.
Однак може набриднути з року в рік їсти ту саму варіацію салату з крабовими паличками. Коли навіть форма кубиків, якими нарізані продукти, не змінюється, ти розумієш: настав час для нового.
Відомий американський фуд-блогер Albert Cancook поділився оригінальним рецептом. Його крабовий салат зберіг основну рецептуру, але кухар додав незвичний інгредієнт та змінив нарізку.
Для заправки тобі знадобиться:
Вуаля, можна подавати до столу.
Сезонні осінні овочі багаті на вітаміни, тож є ідеальними інгредієнтами для салати. Нещодавно ми писали, як зробити смачний вінегрет та чому він такий корисний.
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