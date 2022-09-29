Оригинальный крабовый салат с черным рисом: быстро, просто, питательно

Без крабового салата не может обойтись ни одно семейное застолье. Благодаря своим вкусовым особенностям он получил почетное место за столом.

Однако из года в год есть одну и ту же вариацию салата с крабовыми палочками скучно. Когда даже форма кубиков, которыми нарезаны продукты, не меняется, это значит, что пришло время для чего-то нового.

Известный американский фуд-блогер Albert Cancook поделился оригинальным рецептом. Его крабовый салат сохранил основную рецептуру, но автор добавил необычный ингредиент и изменил нарезку.

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Ингредиенты для крабового салата

пачка крабовых палочек

длинный огурец

морковь

салат айсберг

черный рис (или заменить его на обжаренные кунжутные семена).

Для заправки тебе понадобится:

Майонез — ¼ ст. Лимонный сок — 2 ч. л. Масло жареного кунжута — 1 ч. л.

Рецепт крабового салата

Тщательно вымой и нарежь крабовые палочки, морковь и огурец тонкой соломкой. Высыпь все нарезанные ингредиенты в салатницу, добавь туда салат айсберг и перемешай. Положи кунжутные семена или черный рис в сито и поджарь во фритюрнице. Если будешь готовить салат с рисом, то перед обжариванием его нужно довести до готовности. После обжаривания во фритюре рис или кунжут нужно выложить не бумажное полотенце, вымочить от лишнего масла и добавить в салат. Для заправки смешай майонез, лимонный сок и масло обжаренного кунжута, тщательно перемешай до однородности консистенции и полей крабовый салат.

Вуаля, можно подавать на стол.

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