Оригинальный крабовый салат с черным рисом: быстро, просто, питательно

Без крабового салата не может обойтись ни одно семейное застолье. Благодаря своим вкусовым особенностям он получил почетное место за столом.
Однако из года в год есть одну и ту же вариацию салата с крабовыми палочками скучно. Когда даже форма кубиков, которыми нарезаны продукты, не меняется, это значит, что пришло время для чего-то нового.
Известный американский фуд-блогер Albert Cancook поделился оригинальным рецептом. Его крабовый салат сохранил основную рецептуру, но автор добавил необычный ингредиент и изменил нарезку.
Для заправки тебе понадобится:
Вуаля, можно подавать на стол.
Сезонные осенние овощи богаты витаминами и являются идеальными ингредиентами для салата. Недавно мы писали, как сделать вкусный винегрет и почему он так полезен.
Не пропусти больше интересного и полезного, подписывайся на наш Telegram-канал.