Смачна і неймовірно корисна закуска: як приготувати заливний язик

У розпал новорічно-різдвяних свят усі готують таку смакоту, що вже й не знаєш, чим здивувати рідних та друзів. Якщо ти згадав(-ла) про заливний свинячий язик, ми розповімо, як його приготувати швидко й просто. Читай рецепт у нашому матеріалі.

Заливний язик: рецепт приготування покроково

Новорічні та різдвяні застілля складно уявити без таких страв, як заливний язик. Така закуска не тільки дуже смачна, а ще й корисна, адже язик добре засвоюється і містить у собі вітаміни групи B, марганець, кальцій, магній та залізо. Чим не привід приготувати заливний язик на свята?

Знадобиться:

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Язик свинячий або яловичий — 500 г

Вода — 300 мл

Морква — 50 г

Селера — 50 г

Желатин — 20 г

Зелень — за смаком

Приправи — за смаком

Приготування яловичого язика майже не відрізняється, але звертай увагу на вагу м’яса. Якщо свинячий чи яловичий язик до 1,5 кг, його потрібно варити дві години. Якщо ж язик вагою 2 кг і більше, вари від трьох годин.

Перевірити м’ясо на готовність можна, проштрикнувши його виделкою. Воно має бути м’яким, а сік, що виділяється, прозорим.

Приготування

Моркву і селеру помий, наріж та відвари 15–20 хвилин. Свинячий язик добре помий. Залий водою у великій каструлі, посоли, поперчи, додай інші улюблені приправи та відварюй дві години. Після того як язик звариться, дістань його з каструлі та добре почисть від плівок і шкіри. Наріж м’ясо зручними шматочками. Бульйон від язика проціди, а якщо хочеш зробити його світлішим, візьми курячий білок, збий його і додай у ще гарячий бульйон. Потім закип’яти його і вари 4–5 хвилин. Желатин замочи в холодній воді на 40 хвилин або на 15, якщо в тебе швидкорозчинний. Води потрібно брати 200 мл. Підігрій, щоб желатин розчинився, проціди і додай у бульйон. Вибери тарілку, в якій робитимеш заливний язик. Нарізаний язик гарно виклади у вигляді квіточки або іншого візерунка. Додай відварену та нарізану кружальцями моркву і селеру. Заливай теплим бульйоном свинячий язик. За потреби додай солі та перцю. Став у холодильник тарілки із заливним язиком на ніч або на 4–5 годин. Наріж зелень. Прикрась застиглий заливний язик зеленню і подавай до святкового столу.

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