Смачна і неймовірно корисна закуска: як приготувати заливний язик

У розпал новорічно-різдвяних свят усі готують таку смакоту, що вже й не знаєш, чим здивувати рідних та друзів. Якщо ти згадав(-ла) про заливний свинячий язик, ми розповімо, як його приготувати швидко й просто. Читай рецепт у нашому матеріалі.
Новорічні та різдвяні застілля складно уявити без таких страв, як заливний язик. Така закуска не тільки дуже смачна, а ще й корисна, адже язик добре засвоюється і містить у собі вітаміни групи B, марганець, кальцій, магній та залізо. Чим не привід приготувати заливний язик на свята?
Знадобиться:
Приготування яловичого язика майже не відрізняється, але звертай увагу на вагу м’яса. Якщо свинячий чи яловичий язик до 1,5 кг, його потрібно варити дві години. Якщо ж язик вагою 2 кг і більше, вари від трьох годин.
Перевірити м’ясо на готовність можна, проштрикнувши його виделкою. Воно має бути м’яким, а сік, що виділяється, прозорим.
Приготування
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