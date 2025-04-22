Как постирать и отбелить вышиванку, чтобы была чистой и без пятен

Фото Depositphotos Вышиванка — это традиционная украинская национальная одежда, символ национальной культуры, народного творчества Украины. Вышиванки в основном изготовлены из белой ткани и украшены вышитыми узорами разных цветов. Но, к сожалению, со временем белый цвет может испачкаться. Поэтому мы подготовили для тебя советы, которые помогут правильно постирать и отбелить вышиванку. Как стирать вышиванку Вышиванка — это очень деликатная одежда, поэтому лучше всего отдавать предпочтение ручной стирке. Особенно если рубашка изготовлена из шелка. Также учитывай, что при стирке такой одежды категорически запрещено пользоваться сильнодействующими и агрессивными моющими средствами и отбеливателями тканей. Поэтому лучшим средством для стирки вышиванки будет порошок для детских вещей. Температура воды не должна быть выше 30–40 °С. Особенно если твоя рубашка имеет яркие нити или ткани. При ручной стирке избегай трения ткани, а само изделие замачивай в теплой воде на 20–30 минут. В процессе стирки необходимо растворить моющее средство в воде и взбить высокую пену, в которой и необходимо стирать вышитые изделия. После тщательно прополощи рубашку в холодной воде несколько раз, чтобы вся химия вымылась.Можно ли стирать вышиванку в стиральной машинке Это делать нежелательно, поскольку стиральная машинка может повредить вышиванку. Но если ты все же хочешь попробовать, выбирай деликатный режим, а также температуру стирки не выше 30–40 °С. Чтобы не повредить орнаменты на рубашке, советуем воспользоваться мешочком для стирки, а саму вышиванку вывернуть. Читать по теме Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году Когда праздную День вышиванки и какие традиции этого праздника читай в материале. Как удалить пятна с вышиванки Для сохранения вышиванки не пытайся затереть пятна, поскольку этим можешь только испортить рубашку. В случае старых и сильных загрязнений попробуй использовать специальное средство для удаления пятен. Нанеси его осторожно, избегая контакта с цветными нитями, чтобы не испортить цвет. Но выбирай средство, которое подходит для деликатной стирки и в своем составе не содержит отбеливающих жидкостей или хлора. Как отбелить вышиванку Вышитым рубашкам со временем свойственно желтеть. Но это не значит, что их нужно выбрасывать. Их можно отбелить с помощью аспирина. Для этого необходимо растворить в горячей воде шесть – десять таблеток ацетилсалициловой кислоты на каждые 4 л воды. Количество таблеток зависит от степени загрязнения. Таблетки должны полностью раствориться в воде. После того как вода станет теплой, замочи вышиванку в этом растворе на три – восемь часов. Периодически проверяй состояние рубашки. Когда увидишь удовлетворительный результат, тщательно прополощи ее. Этот способ прекрасно подходит как для белых, так и для цветных вышиванок. Аспирин восстанавливает белизну и яркость цвета, а также не вредит деликатным вещам, поэтому его можно безопасно использовать для стирки вышивки и скатертей. Ранее мы рассказывали, как носить вышиванку в повседневной жизни.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: лайфхаки, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter